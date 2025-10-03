https://sputnik-georgia.ru/20251003/ne-khuzhe-chem-disneylend--v-tbilisi-postroyat-krupneyshiy-park-razvlecheniy-regiona-295190032.html

Не хуже чем "Диснейленд" – в Тбилиси построят крупнейший парк развлечений региона

Не хуже чем "Диснейленд" – в Тбилиси построят крупнейший парк развлечений региона

03.10.2025

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Грандиозный парк развлечений наподобие "Диснейленда", аналогов которому нет не только в Грузии, но и в регионе, построят в Тбилиси, сообщил мэр столицы Каха Каладзе в видеообращении. Масштабный объект развлечений разместится на территории дендрологического парка рядом с новым зоопарком у Тбилисского моря. "У нас есть дендрологический парк площадью около 160 гектаров. Уникальный рекреационный потенциал и биоразнообразие этой территории привлекательны как для жителей столицы, так и для гостей города... Мы решили организовать на его базе грандиозный парк развлечений, не имеющий аналогов в регионе", – заявил Каладзе. Мэр подчеркнул, что при проектировании будут учтены лучшие мировые аналоги, включая "Диснейленд" и "Леголенд". Парк будет разделен на несколько тематических зон – детскую, экстремальную, семейную, а также оборудован точками питания, магазинами, местами отдыха и пространствами для мероприятий. По словам мэра, особый вклад в строительство внесет семья основателя правящей партии "Грузинская мечта", бизнесмена Бидзины Иванишвили и благотворительный фонд "Карту". Как отметил градоначальник, при благоустройстве территории будет сохранен зеленый покров, высажены новые деревья и растения, а также построена вся необходимая инфраструктура. "Уверен, что благодаря своему масштабу и разнообразию парк станет привлекательным местом не только для жителей Грузии, но и для туристов из разных стран", – подчеркнул Каладзе. Кандидат в мэры от правящей партии также добавил, что в ближайшие годы в столице при поддержке финансовых организаций и правительства будет реализовано еще много интересных и нужных городу проектов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

