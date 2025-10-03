https://sputnik-georgia.ru/20251003/pravitelstvo-gruzii-predstavilo-proekt-gosbyudzheta-na-2026-god-v-parlament-295201463.html

Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2026 год в парламент

Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2026 год в парламент

Sputnik Грузия

Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики 03.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-03T23:39+0400

2025-10-03T23:39+0400

2025-10-03T23:39+0400

экономика

грузия

новости

министерство финансов грузии

парламент грузии

бюджет грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/78/234097813_0:58:1500:902_1920x0_80_0_0_ff9f22ef375c511a2ac7ff92e65253e5.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2026 год. Как говорится в пояснительной записке к проекту, государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии. Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 110,5 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1. Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 34,9% к ВВП. Новые параметры госбюджета Согласно представленному окончательному проекту, поступления в госбюджет в 2026 году увеличатся на 2,7 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2025 года и составят около 30,3 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 1,2 миллиарда лари и составят около 24,6 миллиарда. Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2,5 миллиарда лари и составит около 30,5 миллиардов лари. Кто получит больше денег Большего всего в 2026 году вырастет бюджет Минздрава (на 800,8 миллиона лари) и составит 9,6 миллиарда лари, откуда около 7 миллиардов пойдут на социальные выплаты – в том числе повышение пенсий и пособий, а 2,1 миллиард лари на здравоохранение, в том числе на повышение зарплат медработникам. Бюджет Минобразования составит 2,6 миллиарда лари откуда 1,9 миллиарда лари пойдут на школы и детские сады, 214,9 миллиона лари – на профессиональное образования, а 192 миллиона – на высшее. Бюджет министерства инфраструктуры составит 3,1 миллиард лари, откуда 1,4 миллиарда пойдет на строительство дорог , остальные на строительство школ в регионах, ремонт системы водоснабжения и региональную инфраструктуры. Бюджет министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства составит 855,8 миллиона лари, министерства регионального развития – 110,4 миллиона лари, министерства экономики 1,1 миллиарда лари, министерства финансов 130 миллиона лари, министерства юстиции – 442,4 миллиона лари, министерства иностранных дел – 220 миллиона лари, министерства обороны 1,8 миллиарда лари, МВД Грузии – 1,5 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, министерство финансов грузии, парламент грузии, бюджет грузии