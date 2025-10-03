https://sputnik-georgia.ru/20251003/pravitelstvo-gruzii-predstavilo-proekt-gosbyudzheta-na-2026-god-v-parlament-295201463.html
Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2026 год в парламент
Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2026 год в парламент
Sputnik Грузия
Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики 03.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-03T23:39+0400
2025-10-03T23:39+0400
2025-10-03T23:39+0400
экономика
грузия
новости
министерство финансов грузии
парламент грузии
бюджет грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/78/234097813_0:58:1500:902_1920x0_80_0_0_ff9f22ef375c511a2ac7ff92e65253e5.jpg
ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2026 год. Как говорится в пояснительной записке к проекту, государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии. Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 110,5 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1. Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 34,9% к ВВП. Новые параметры госбюджета Согласно представленному окончательному проекту, поступления в госбюджет в 2026 году увеличатся на 2,7 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2025 года и составят около 30,3 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 1,2 миллиарда лари и составят около 24,6 миллиарда. Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2,5 миллиарда лари и составит около 30,5 миллиардов лари. Кто получит больше денег Большего всего в 2026 году вырастет бюджет Минздрава (на 800,8 миллиона лари) и составит 9,6 миллиарда лари, откуда около 7 миллиардов пойдут на социальные выплаты – в том числе повышение пенсий и пособий, а 2,1 миллиард лари на здравоохранение, в том числе на повышение зарплат медработникам. Бюджет Минобразования составит 2,6 миллиарда лари откуда 1,9 миллиарда лари пойдут на школы и детские сады, 214,9 миллиона лари – на профессиональное образования, а 192 миллиона – на высшее. Бюджет министерства инфраструктуры составит 3,1 миллиард лари, откуда 1,4 миллиарда пойдет на строительство дорог , остальные на строительство школ в регионах, ремонт системы водоснабжения и региональную инфраструктуры. Бюджет министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства составит 855,8 миллиона лари, министерства регионального развития – 110,4 миллиона лари, министерства экономики 1,1 миллиарда лари, министерства финансов 130 миллиона лари, министерства юстиции – 442,4 миллиона лари, министерства иностранных дел – 220 миллиона лари, министерства обороны 1,8 миллиарда лари, МВД Грузии – 1,5 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/78/234097813_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_8bdce87e5ad36fa6ae255c16926b9247.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, министерство финансов грузии, парламент грузии, бюджет грузии
экономика, грузия, новости, министерство финансов грузии, парламент грузии, бюджет грузии
Правительство Грузии представило проект госбюджета на 2026 год в парламент
Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики
ТБИЛИСИ, 3 окт – Sputnik. Правительство Грузии представило в парламент страны проект государственного бюджета на 2026 год.
Как говорится в пояснительной записке к проекту, государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.
Прогноз основных макроэкономических показателей на 2026 год
Показатель
Прогноз 2025
Прогноз 2026
Экономический рост, %
6,0
5,0
Дефлятор, %
3,9
4,0
Объем ВВП, млрд лари
101,2
110,5
Поступления в консолидированный бюджет, млрд лари
27,5
30,3
Дефицит госбюджета, % к ВВП
2,5
2,5
Ассигнования госбюджета, % к ВВП
30,4
29,1
Согласно пояснительной записке, госбюджет рассчитан исходя из консервативного прогноза роста экономики, который ожидается на уровне 5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 110,5 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.
Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,5%. При этом правительственный долг составляет 34,9% к ВВП.
Новые параметры госбюджета
Согласно представленному окончательному проекту, поступления в госбюджет в 2026 году увеличатся на 2,7 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2025 года и составят около 30,3 миллиарда лари.
При этом доходы увеличатся на 1,2 миллиарда лари и составят около 24,6 миллиарда.
Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2026 год (миллионы лари)
Показатели
2025
2026
Поступления в госбюджет
27 560,8
30 290,8
Налоговые поступления в госбюджет
21 885,0
23 030,0
Гранты
199,9
219,1
Ассигнования госбюджета
27 941,7
30 475,9
Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 2,5 миллиарда лари и составит около 30,5 миллиардов лари.
Большего всего в 2026 году вырастет бюджет Минздрава (на 800,8 миллиона лари) и составит 9,6 миллиарда лари, откуда около 7 миллиардов пойдут на социальные выплаты – в том числе повышение пенсий и пособий, а 2,1 миллиард лари на здравоохранение, в том числе на повышение зарплат медработникам.
Бюджет Минобразования составит 2,6 миллиарда лари откуда 1,9 миллиарда лари пойдут на школы и детские сады, 214,9 миллиона лари – на профессиональное образования, а 192 миллиона – на высшее.
Бюджет министерства инфраструктуры составит 3,1 миллиард лари, откуда 1,4 миллиарда пойдет на строительство дорог , остальные на строительство школ в регионах, ремонт системы водоснабжения и региональную инфраструктуры.
Бюджет министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства составит 855,8 миллиона лари, министерства регионального развития – 110,4 миллиона лари, министерства экономики 1,1 миллиарда лари, министерства финансов 130 миллиона лари, министерства юстиции – 442,4 миллиона лари, министерства иностранных дел – 220 миллиона лари, министерства обороны 1,8 миллиарда лари, МВД Грузии – 1,5 миллиарда лари.