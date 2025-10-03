https://sputnik-georgia.ru/20251003/premer-ministr-gruzii-sdelal-zayavlenie-pered-vyborami-295198161.html

Премьер-министр Грузии сделал заявление перед выборами

03.10.2025

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Воля общества отражается в участии и в результатах выборов, а не на митинге, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в преддверии выборов в органы местной власти. В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местной власти, в которых примут участие 12 партий, параллельно часть оппозиции, не участвующая в выборах, анонсировала масштабную акцию протеста и "мирное свержение власти". При этом премьер-министр Грузии напомнил, что свержение не может быть мирным, и отметил, что любой, кто переступит черту закона 4 октября, будет наказан. "Мы не только призываем, но и даем конкретные указания правоохранительным органам, сотрудникам, чтобы они очень строго соблюдали закон и в рамках закона обеспечивали защиту закона и его исполнение. Это наше прямое указание и таков наш публичный призыв", – сказал Кобахидзе. По его словам, главной задачей полиции будет идентификация агрессивных митингующих. По его же оценке, понятия мирной революции в природе не существует, а кто попытается свергнуть конституционный строй, должен ожидать ответа от власти "Что касается мирной революции, это оксюморон, то есть нонсенс по своей сути, никакой мирной революции в природе не существует. Революция и смена власти могут произойти только путем насилия. Поэтому, если они анонсируют свержение конституционного строя или насильственное изменение, пусть будут любезны и дождутся соответствующего ответа со стороны государства", – заявил Кобахидзе. Что касается самих выборов, то, по словам премьер-министра Грузии, избирательный процесс был конкурентным и свободным. По его словам, в партии "Грузинская мечта" уверены, что граждане завтра сделают такой выбор, который наилучшим образом обеспечит прогресс и развитие городов и сел. Избиратели в субботу будут выбирать 64 мэра городов и районов и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 130 348 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок. За ходом выбором наблюдают от 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

