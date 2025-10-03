https://sputnik-georgia.ru/20251003/prisvoennye-milliony-vmesto-detskikh-sadov-i-shkol--v-gruzii-raskryta-prestupnaya-skhema-295197006.html
Присвоенные миллионы вместо детских садов и школ – в Грузии раскрыта преступная схема
Присвоенные миллионы вместо детских садов и школ – в Грузии раскрыта преступная схема
03.10.2025
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Директор компании "Лаги Капитал" Бесик Бердзенишвили задержан Следственной службой Минфина Грузии по обвинению в завладении государственным имуществом в крупном размере путем обмана и легализации незаконных доходов в несколько миллионов лари, сообщили на брифинге в ведомстве. Вместе с директором фирмы задержан еще один фигурант дела. Обвиняемым грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. Следствие установило, что обвиняемые в 2023 году через ООО "Лаги Капитал" выиграли 11 тендеров, объявленных Фондом муниципального развития на реконструкцию и ремонт детских садов. По состоянию на сегодняшний день, строительные работы не завершены ни на одном из 30 объектов. С целью незаконного присвоения значительных сумм, принадлежащих государству, обвиняемые совместно с другими членами преступной группы решили зарегистрироваться в реестре квалифицированных поставщиков, в т.н. "белом списке", что позволяло использовать упрощенные процедуры получения авансов. Обвиняемым удалось реализовать свой план и воспользоваться новыми преимуществами, предоставив лишь 50-процентную банковскую гарантию. Таким образом они завладели 9,4 миллиона лари из 11 миллионов, которые авансом перечислил Фонд муниципального развития. Уже оттуда деньги были распределены между различными взаимосвязанными лицами, что обеспечило легализацию незаконного дохода. Обвиняемым грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. По делу продолжаются активные следственные действия для выявления других участников преступления, в том числе действующих и бывших государственных служащих, а также для предотвращения других преступлений в финансово-экономической сфере.
Присвоенные миллионы вместо детских садов и школ – в Грузии раскрыта преступная схема
Присвоенные миллионы вместо детских садов и школ – в Грузии раскрыта преступная схема
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Директор компании "Лаги Капитал" Бесик Бердзенишвили задержан Следственной службой Минфина Грузии по обвинению в завладении государственным имуществом в крупном размере путем обмана и легализации незаконных доходов в несколько миллионов лари, сообщили на брифинге в ведомстве.
Вместе с директором фирмы задержан еще один фигурант дела. Обвиняемым грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.
Следствие установило, что обвиняемые в 2023 году через ООО "Лаги Капитал" выиграли 11 тендеров, объявленных Фондом муниципального развития на реконструкцию и ремонт детских садов. По состоянию на сегодняшний день, строительные работы не завершены ни на одном из 30 объектов.
Кроме того, в соответствии с договором, заключенным с Агентством развития, в Горийском муниципалитете должна была быть построена одна школа, а в Хашурском муниципалитете – три. Общая стоимость контрактов по объявленным тендерам составила более 94,4 млн лари. Ни один из объектов не был построен.
С целью незаконного присвоения значительных сумм, принадлежащих государству, обвиняемые совместно с другими членами преступной группы решили зарегистрироваться в реестре квалифицированных поставщиков, в т.н. "белом списке", что позволяло использовать упрощенные процедуры получения авансов.
Обвиняемым удалось реализовать свой план и воспользоваться новыми преимуществами, предоставив лишь 50-процентную банковскую гарантию. Таким образом они завладели 9,4 миллиона лари из 11 миллионов, которые авансом перечислил Фонд муниципального развития.
С целью сокрытия незаконного происхождения средств, часть присвоенной суммы – 1,2 млн лари, была перечислена с фиктивным назначением на счет другой компании, также принадлежащей обвиняемым.
Уже оттуда деньги были распределены между различными взаимосвязанными лицами, что обеспечило легализацию незаконного дохода.
Обвиняемым грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.
По делу продолжаются активные следственные действия для выявления других участников преступления, в том числе действующих и бывших государственных служащих, а также для предотвращения других преступлений в финансово-экономической сфере.