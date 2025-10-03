https://sputnik-georgia.ru/20251003/putin-illyuzii-v-otnosheniyakh-rossii-s-zapadom-ostalis-v-proshlom-295192199.html

Путин: иллюзии в отношениях России с Западом остались в прошлом

Путин: иллюзии в отношениях России с Западом остались в прошлом

Sputnik Грузия

В отношении ряда стран вынашивались подобные планы, как и в отношении Советского Союза – оставить большую часть и расколоть как минимум на четыре части... 03.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-03T14:54+0400

2025-10-03T14:54+0400

2025-10-03T14:54+0400

в мире

россия

владимир путин

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/03/295192021_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22bb46195a5f581f537446979e947d76.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Во время выступления на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент Владимир Путин высказался про иллюзии, преобладающие в отношениях России с западными странами после распада СССР, сообщают РИА Новости. Он вспомнил, что когда стал директором ФСБ, для него как для бывшего сотрудника внешней разведки Советского Союза было неожиданным, что так называемые партнеры поддерживали сепаратизм, террористов, в том числе "Аль-Каиду" (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.), на Северном Кавказе. "И когда я им говорю, вы что делаете-то? Вы с ума сошли? Мы же как бы свои все, "буржуинские", как в известной детской книжке писали. Нам давайте бочонок меда, большую ложку, будем вместе сейчас чавкать, мед кушать", – описал свои ожидания от отношений с Западом российский лидер. Путин добавил, что все еще будучи директором ФСБ он столкнулся с парадоксом: с одной стороны, оковы прежней идеологии рухнули, а с другой стороны, ЦРУ работает в Закавказье и на Северном Кавказе, содержит агентуру, в том числе и из числа радикалов, снабжает их деньгами, оказывает информационную, политическую поддержку, дает оружие, перебрасывает их на своих вертолетах. "Вот забрался же на такие высокие посты, я обалдел просто. Думаю, ну что же это происходит? А это вот и есть геополитическая борьба. Плевать хотели все уже на всякие идеологические разногласия. Их нет", – заявил глава государства. И некоторые государства мира знают, что и в отношении них тоже вынашивались подобные планы, а в это время Советский Союз должен оставить большую часть и расколоться как минимум на четыре части, вспомнил Путин слова американского политолога, советника по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера Збигнева Бжезинского. "О чем это говорит? О том, что идеологические соображения… Они и тогда были в основном ширмой, а в основе противоречий лежат все-таки геополитические, то есть цивилизационные противоречия", – подытожил глава государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, владимир путин, сша