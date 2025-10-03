https://sputnik-georgia.ru/20251003/sbornaya-gruzii-obyavila-sostav-na-otborochnye-matchi-chm-2026-protiv--ispanii-i-turtsii-295182225.html

Сборная Грузии объявила состав на отборочные матчи ЧМ-2026 против Испании и Турции

Сборная Грузии объявила состав на отборочные матчи ЧМ-2026 против Испании и Турции

Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль вызвал имена 25 игроков, которых вызвали на два предстоящих матча отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против сборных Испании и Турции. Сборная Грузии 11 октября встретится с командой Испании в Эльче, а 14 октября – с командой Турции в Измите. Сборы начнутся 6 октября в испанском городе Аликанте. Состав сборной Грузии: Вратари: Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль", Англия), Лука Гугешашвили (ПАОК, Греция), Давид Кереселидзе ("Дила", Гори); Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Лаша Двали ("ЦСКА 1948", Болгария), Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина), Лука Лочошвили ("Нюрнберг", Германия), Георгий Гочолеишвили ("Гамбург", Германия), Саба Гогличидзе ("Удинезе", Италия), Ива Гелашвили ("Пансераикос", Греция). Полузащита и нападение: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Спортинг", Португалия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Ника Гагнидзе ("Колос", Украина), Владимир Мамучашвили ("Торпедо", Кутаиси), Нодар Ломинадзе ("Эшторил", Португалия), Георгий Цитаишвили ("Метц", Франция), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Франция), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Квернадзе ("Фрозиноне", Италия), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Георгий Микаутадзе ("Вильярреал", Испания). После двух туров сборная Грузии занимает второе место в группе С с 3 очками. На первом – действующий чемпион Европы сборная Испании, 6 очков. Расписание оставшихся матчей сборной Грузии: 11 октября, Испания-Грузия, 14 октября, Турция-Грузия, 15 ноября, Грузия-Испания, 18 ноября, Болгария-Грузия. Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

