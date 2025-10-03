https://sputnik-georgia.ru/20251003/stolitsy-gruzii-i-turtsii-vnov-svyazalo-pryamoe-aviasoobschenie-295191559.html
Столицы Грузии и Турции вновь связало прямое авиасообщение
Столицы Грузии и Турции вновь связало прямое авиасообщение
03.10.2025
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Турецкий лоукостер AJet возобновил прямые регулярные рейсы Анкара-Тбилиси-Анкара спустя 1 год, сообщила компания TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми. AJet – дочерняя компания крупнейшей турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: каждый понедельник, вторник, четверг и субботу. Рейсы по маршруту Анкара-Тбилиси-Анкара будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 и Airbus 320/321. "После годичного перерыва столицы Грузии и Турции вновь связаны прямыми авиарейсами. Турецкая авиакомпания AJet уже перевезла первых 150 пассажиров из Анкары в Тбилисский международный аэропорт", – говорится в сообщении. Первым рейсом в Тбилиси 2 октября прибыли Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Турции Арчил Каландия и генеральный директор авиакомпании AJet Керем Сарфи. Наиболее активное воздушное сообщение между соседними странами Грузия осуществляет с Турцией. По данным за прошлый год, между двумя странами было перевезено более 1,2 млн пассажиров, что составило 47% от общего пассажиропотока между Грузией и соседними странами. Турецкая компания AJet выполняет рейсы в Тбилисский международный аэропорт с апреля 2024 года. В период летней навигации авиакомпания увеличила частоту рейсов и, начиная с 1 августа, выполняет рейсы два раза в день по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул. В настоящее время AJet выполняет рейсы из Анкары в 30 городов 24 стран. Авиакомпания нацелена на расширение своей маршрутной сети, увеличение парка и укрепление позиций на международном авиационном рынке. Авиакомпания TAV Georgia в сотрудничестве с партнерскими агентствами сосредоточена на развитии новых направлений из международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В настоящее время более 70 авиакомпаний выполняют регулярные рейсы в международный аэропорт Тбилиси.
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Турецкий лоукостер AJet возобновил прямые регулярные рейсы Анкара-Тбилиси-Анкара спустя 1 год, сообщила компания TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.
AJet – дочерняя компания крупнейшей турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: каждый понедельник, вторник, четверг и субботу. Рейсы по маршруту Анкара-Тбилиси-Анкара будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 и Airbus 320/321.
"После годичного перерыва столицы Грузии и Турции вновь связаны прямыми авиарейсами. Турецкая авиакомпания AJet уже перевезла первых 150 пассажиров из Анкары в Тбилисский международный аэропорт", – говорится в сообщении.
Первым рейсом в Тбилиси 2 октября прибыли Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Турции Арчил Каландия и генеральный директор авиакомпании AJet Керем Сарфи.
Наиболее активное воздушное сообщение между соседними странами Грузия осуществляет с Турцией. По данным за прошлый год, между двумя странами было перевезено более 1,2 млн пассажиров, что составило 47% от общего пассажиропотока между Грузией и соседними странами.
Турецкая компания AJet выполняет рейсы в Тбилисский международный аэропорт с апреля 2024 года. В период летней навигации авиакомпания увеличила частоту рейсов и, начиная с 1 августа, выполняет рейсы два раза в день по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул.
В настоящее время AJet выполняет рейсы из Анкары в 30 городов 24 стран. Авиакомпания нацелена на расширение своей маршрутной сети, увеличение парка и укрепление позиций на международном авиационном рынке.
Авиакомпания TAV Georgia в сотрудничестве с партнерскими агентствами сосредоточена на развитии новых направлений из международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В настоящее время более 70 авиакомпаний выполняют регулярные рейсы в международный аэропорт Тбилиси.