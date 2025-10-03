Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251003/stolitsy-gruzii-i-turtsii-vnov-svyazalo-pryamoe-aviasoobschenie-295191559.html
Столицы Грузии и Турции вновь связало прямое авиасообщение
Столицы Грузии и Турции вновь связало прямое авиасообщение
Sputnik Грузия
Авиакомпания TAV Georgia в сотрудничестве с партнерскими агентствами сосредоточена на развитии новых направлений из международных аэропортов Тбилиси и Батуми 03.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-03T15:55+0400
2025-10-03T15:55+0400
экономика
грузия
новости
тбилисский международный аэропорт
турция
тбилиси
tav georgia
turkish airlines
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23146/58/231465845_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_e7c26b0de0285d36c25101ea57d124db.jpg
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Турецкий лоукостер AJet возобновил прямые регулярные рейсы Анкара-Тбилиси-Анкара спустя 1 год, сообщила компания TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми. AJet – дочерняя компания крупнейшей турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: каждый понедельник, вторник, четверг и субботу. Рейсы по маршруту Анкара-Тбилиси-Анкара будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 и Airbus 320/321. "После годичного перерыва столицы Грузии и Турции вновь связаны прямыми авиарейсами. Турецкая авиакомпания AJet уже перевезла первых 150 пассажиров из Анкары в Тбилисский международный аэропорт", – говорится в сообщении. Первым рейсом в Тбилиси 2 октября прибыли Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Турции Арчил Каландия и генеральный директор авиакомпании AJet Керем Сарфи. Наиболее активное воздушное сообщение между соседними странами Грузия осуществляет с Турцией. По данным за прошлый год, между двумя странами было перевезено более 1,2 млн пассажиров, что составило 47% от общего пассажиропотока между Грузией и соседними странами. Турецкая компания AJet выполняет рейсы в Тбилисский международный аэропорт с апреля 2024 года. В период летней навигации авиакомпания увеличила частоту рейсов и, начиная с 1 августа, выполняет рейсы два раза в день по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул. В настоящее время AJet выполняет рейсы из Анкары в 30 городов 24 стран. Авиакомпания нацелена на расширение своей маршрутной сети, увеличение парка и укрепление позиций на международном авиационном рынке. Авиакомпания TAV Georgia в сотрудничестве с партнерскими агентствами сосредоточена на развитии новых направлений из международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В настоящее время более 70 авиакомпаний выполняют регулярные рейсы в международный аэропорт Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
турция
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23146/58/231465845_121:0:1160:779_1920x0_80_0_0_165ddb5e3dbbabb0ad736224f226004a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, тбилисский международный аэропорт, турция, тбилиси, tav georgia, turkish airlines
экономика, грузия, новости, тбилисский международный аэропорт, турция, тбилиси, tav georgia, turkish airlines

Столицы Грузии и Турции вновь связало прямое авиасообщение

15:55 03.10.2025
© photo : Owegoo.comВид на Анкару. Архивное фото
Вид на Анкару. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2025
© photo : Owegoo.com
Подписаться
Авиакомпания TAV Georgia в сотрудничестве с партнерскими агентствами сосредоточена на развитии новых направлений из международных аэропортов Тбилиси и Батуми
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Турецкий лоукостер AJet возобновил прямые регулярные рейсы Анкара-Тбилиси-Анкара спустя 1 год, сообщила компания TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.
AJet – дочерняя компания крупнейшей турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: каждый понедельник, вторник, четверг и субботу. Рейсы по маршруту Анкара-Тбилиси-Анкара будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 и Airbus 320/321.
"После годичного перерыва столицы Грузии и Турции вновь связаны прямыми авиарейсами. Турецкая авиакомпания AJet уже перевезла первых 150 пассажиров из Анкары в Тбилисский международный аэропорт", – говорится в сообщении.
Первым рейсом в Тбилиси 2 октября прибыли Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Турции Арчил Каландия и генеральный директор авиакомпании AJet Керем Сарфи.
Наиболее активное воздушное сообщение между соседними странами Грузия осуществляет с Турцией. По данным за прошлый год, между двумя странами было перевезено более 1,2 млн пассажиров, что составило 47% от общего пассажиропотока между Грузией и соседними странами.
Турецкая компания AJet выполняет рейсы в Тбилисский международный аэропорт с апреля 2024 года. В период летней навигации авиакомпания увеличила частоту рейсов и, начиная с 1 августа, выполняет рейсы два раза в день по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул.
В настоящее время AJet выполняет рейсы из Анкары в 30 городов 24 стран. Авиакомпания нацелена на расширение своей маршрутной сети, увеличение парка и укрепление позиций на международном авиационном рынке.
Авиакомпания TAV Georgia в сотрудничестве с партнерскими агентствами сосредоточена на развитии новых направлений из международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В настоящее время более 70 авиакомпаний выполняют регулярные рейсы в международный аэропорт Тбилиси.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0