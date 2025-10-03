https://sputnik-georgia.ru/20251003/tolko-muzhchiny-i-vse-partiynye-kto-upravlyal-tbilisi-za-poslednie-30-let-295193931.html

Только мужчины, и все партийные: кто управлял Тбилиси за последние 30 лет

Только мужчины, и все партийные: кто управлял Тбилиси за последние 30 лет

Sputnik Грузия

За историю независимой Грузии грузинская столица сменила немало градоначальников 03.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-03T16:45+0400

2025-10-03T16:45+0400

2025-10-03T16:58+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

грузия

аналитика

тбилиси

гиги угулава

каха каладзе

давид нармания

грузинская мечта - демократическая грузия

дом юстиции

обзоры

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/05/293655070_83:0:1150:600_1920x0_80_0_0_ed7285ab07749bce6376268fe41ba72a.jpg

Первые выборы мэра Тбилиси прошли в 2010 году – до этого глав столицы назначали власти. Всего жители Грузии избирали мэров трижды, каждый раз меняя глав столицы.Столицей Грузии за последние 30 лет управляли мужчины, которые состояли в той или иной партии.Sputnik Грузия полистал историю столицы и собрал информацию о всех мэрах Тбилиси с 1991 года.Тамаз Вашадзе и Ираклий АндриадзеИнформация про первого мэра Тбилиси в разных источниках расходится. По одним источникам, первым мэром столицы был бывший глава Тбилисского Горисполкома Ираклий Андриадзе в 1991 году.По другим источникам – первым мэром был Тамаз Вашадзе. Его назначили 2 октября 1991 года, и он занимал эту должность всего до 6 января 1992 года. Он управлял городом в Тбилисскую войну, и его правление завершилось с завершением правления первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.Отар ЛитанишвилиВашадзе на посту сменил архитектор Отар Литанишвили. Он управлял столицей в период с 6 января 1992 года по 21 января 1993 года.Коте ГабашвилиСледующим мэром был Коте Габашвили. Он возглавлял столицу чуть больше 10 месяцев – с января по октябрь 1993 года.Нико ЛекишвилиПервым мэром, который начал восстановление разрушенного войной и разрухой Тбилиси стал Нико Лекишвили, который возглавлял мэрию столицы с октября 1993 по 1995 год.При нем стали восстанавливать разрушенные и сожженные во время тбилисской войны проспект Руставели и Площадь Свободы, пустили троллейбусы и автобусы, осветили фуникулер и мосты в городе.Бадри ШошитаишвилиСледующим мэром Тбилиси был Бадри Шошитаишвили. Он занимал пост главы с 1995 по 1998 год и продолжил на посту дело Нико Лекишвили.Вано ЗоделаваЗоделава возглавлял Тбилиси с 1998 по 2004 год. Его период правления стал эпохой застоя для Тбилиси.Зураб ЧиаберашвилиЧиаберашвили стал первым мэром Тбилиси, назначенным после "революции роз". Он занимал свой пост всего год – с 2004 по 2005, но успел запомнится жителям Тбилиси как создатель первых автомобильных пробок в городе. При нем на улице Костава возник треугольный островок, который и стал причиной первых в столице автомобильных заторов в час пик.Гиги УгулаваСледующим мэром города стал Гиги Угулава, который на сегодняшний день остается рекордсменом по сроку пребывания на одном посту.Угулава стал мэром города в 2005 году, в 2010 выиграл первые выборы мэра и был отправлен в отставку импичментом в 2013 году.За период своего пребывания на посту мэра Угулава провел множество изменений города. За его правление была полностью изменена транспортная система города, началась реставрация исторической части города, начался ремонт дорог и первая смена устаревших коммуникаций, в городе появились современные памятники архитектуры.Угулава также стал первым мэром Тбилиси, которого посадили в тюрьму за незаконные действия во время правления городом. После того, как Угулава оказался в тюрьме, его обязанности несколько месяцев выполняла первый вице-мэр Севдия Угрехелидзе.Давид НарманияДавид Нармания был избран мэром Тбилиси в 2013 году и стал первым представителем новой на тот момент правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Его правление ознаменовало начало быстрого прогресса в развитии Тбилиси. У столицы Грузии появился первый генеральный план, начала меняться система движения автомобилей, появились первые велодорожки, началась активная реставрация исторических памятников и у столицы появилась первая туристическая инфраструктура. Кроме того, в столице на улице Пушкина появилась первая эстакада.Каха КаладзеВ 2017 году Нармания сменил выигравший выборы Каха Каладзе, который был переизбран на второй срок уже в 2021 году.При Каладзе были полностью отреставрированы большинство центральных проспектов города, полностью обновлен общественный транспорт – автобусы и маршрутные такси сменились на более экологичные, изменены транспортные развязки, построены новые дороги. Также открылось несколько канатных дорог и открыта новая станция метрополитена. Кроме того, во время правления Каладзе большое внимание стало уделяться экологии. В городе появились урны для сортировки мусора, станции для электромобилей, открыты новые парки как в центре города, так и в спальных районах.Основным достижением Каладзе стало преобразование спальных районов в удобные места проживания с независимой инфраструктурой – с филиалами Домов юстиции, торговыми центрами, спортивной инфраструктурой и зелеными зонами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, аналитика, тбилиси, гиги угулава, каха каладзе, давид нармания, грузинская мечта - демократическая грузия, дом юстиции, обзоры