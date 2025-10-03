https://sputnik-georgia.ru/20251003/v-gruzii-vyrastut-zarplaty-byudzhetnikam-295199540.html
В Грузии вырастут зарплаты бюджетникам
В Грузии вырастут зарплаты бюджетникам
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. С 1 января 2026 года вырастут зарплаты лицам, получающим заработную плату из бюджета, говорится в первоначальном проекте государственного бюджета Грузии на 2026 год. В 2026 году рост зарплат чиновникам составит 10%, рост зарплат коснется, в том числе, педагогов, военных и полицейских. Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
