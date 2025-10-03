https://sputnik-georgia.ru/20251003/v-gruzii-vyrastut-zarplaty-byudzhetnikam-295199540.html

В Грузии вырастут зарплаты бюджетникам

В Грузии вырастут зарплаты бюджетникам

Sputnik Грузия

Зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе 03.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-03T21:58+0400

2025-10-03T21:58+0400

2025-10-03T21:58+0400

грузия

экономика

новости

бюджет грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284459223_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_90b54774380c6744caeafc4f031f0dea.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. С 1 января 2026 года вырастут зарплаты лицам, получающим заработную плату из бюджета, говорится в первоначальном проекте государственного бюджета Грузии на 2026 год. В 2026 году рост зарплат чиновникам составит 10%, рост зарплат коснется, в том числе, педагогов, военных и полицейских. Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, бюджет грузии