Зампредседателя оппозиционной партии "Нацдвижение" стал жертвой неизвестных

03.10.2025

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. На заместителя председателя "Единого нацдвижения" Игоря Нармания напали неизвестные, передает телеканал "Формула".Инцидент произошел, когда Нармания вместе с активистами находился у Метехского моста в центре Тбилиси и собирался провести брифинг.У оппозиционера разбита голова, и ему понадобилась помощь врачей.Прибывшая на место полиция задержала одного из нападавших, сейчас он находится на допросе в полиции. Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение побоев".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

