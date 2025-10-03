https://sputnik-georgia.ru/20251003/zampredsedatelya-oppozitsionnoy-partii-natsdvizhenie-stal-zhertvoy-neizvestnykh---295200808.html
Зампредседателя оппозиционной партии "Нацдвижение" стал жертвой неизвестных
Зампредседателя оппозиционной партии "Нацдвижение" стал жертвой неизвестных
У оппозиционера разбита голова, и ему понадобилась помощь врачей
Зампредседателя оппозиционной партии "Нацдвижение" стал жертвой неизвестных
22:25 03.10.2025 (обновлено: 23:23 03.10.2025)
У оппозиционера разбита голова, и ему понадобилась помощь врачей
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. На заместителя председателя "Единого нацдвижения" Игоря Нармания напали неизвестные, передает телеканал "Формула".
Инцидент произошел, когда Нармания вместе с активистами находился у Метехского моста в центре Тбилиси и собирался провести брифинг.
У оппозиционера разбита голова, и ему понадобилась помощь врачей.
Прибывшая на место полиция задержала одного из нападавших, сейчас он находится на допросе в полиции. Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение побоев".