АБР повысил прогноз роста экономики Грузии

По оценке АБР, реальный рост экономики Грузии в первой половине 2025 года предположительно составил 8,3% 04.10.2025

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз роста экономики Грузии с 6 до 7%, сообщило министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2025 года составил 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-августе 2025 года составил 7,9%. По оценке АБР, реальный рост экономики Грузии в первой половине 2025 года предположительно составил 8,3%, при этом сектор услуг вырос на 12,9%, в основном за счет роста сектора информации и коммуникаций на 28,6%. Банк также отмечает рост реинвестирования прибыли иностранными инвесторами и его роль в стимулировании экономической активности. По оценкам АБР, уровень абсолютной бедности снизилась на 2,4 процентного пункта в 2024 году и достигла 9,4%. По информации Минэкономики, важно, что устойчивость грузинской экономики и обоснованность макроэкономической политики страны подтверждают и другие международные финансовые институты: МВФ повысил прогноз экономического роста Грузии на 2025 год с 6 до 7,2%, а ЕБРР – с 6 до 7%. "Стоит отметить, что, по прогнозам МВФ, в 2025-2030 годах Грузия будет иметь самый высокий экономический рост среди стран региона и Европы, который в среднем составит 5,4%", – говорится в сообщении ведомства. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

