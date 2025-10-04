Аэропорты Грузии выполнили рекордное число авиарейсов

https://sputnik-georgia.ru/20251004/aeroporty-gruzii-vypolnili-rekordnoe-chislo-aviareysov-295197166.html

За восемь месяцев 2025 года услугами аэропортов Грузии воспользовалось 5 635 975 пассажиров 04.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Число международных и внутренних рейсов в аэропортах Грузии за восемь месяцев 2025 года является рекордным, оно составило более 24 тысяч, сообщило Агентство гражданской авиации. По информации Агентства, количество выполненных пассажирских и грузовых рейсов за январь-август составляет 24 915, что на 15% превышает данные за аналогичный период 2024 года. В Грузии три международных аэропорта: в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В настоящее время рейсы из всех трех международных аэропортов выполняются с частотой около 700 рейсов в неделю. За восемь месяцев 2025 года услугами аэропортов Грузии воспользовалось 5 635 975 пассажиров, что на 14% превышает количество пассажиров, принятых за аналогичный период 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

