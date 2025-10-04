Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 2 мая - Sputnik Грузия, 1920
Выборы в местные органы власти в Грузии 2025
Выборы в органы местного самоуправления проходят 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них принимают участие 12 партий. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов - сакребуло.
https://sputnik-georgia.ru/20251004/aktsiya-protesta-vyshla-za-ramki-zakona---mvd-gruzii-295235405.html
Акция протеста вышла за рамки закона – МВД Грузии
Акция протеста вышла за рамки закона – МВД Грузии
Sputnik Грузия
В данные минуты один из организаторов акции протеста, бывший Генпрокурор Муртаз Зоделава и активисты-мужчины пытаются прорваться в здание администрации... 04.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-04T19:33+0400
2025-10-04T20:32+0400
мвд грузии
политика
новости
выборы в местные органы власти в грузии 2025
выборы в местные органы власти в грузии
выборы
выборы в грузии в объективе sputnik
местные выборы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Акция протеста у администрации президента Грузии вышла за рамки закона и МВД применит все меры для защиты безопасности общества, говорится в заявлении ведомства. В данный момент один из организаторов акции протеста, бывший Генпрокурор Муртаз Зоделава и активисты-мужчины пытаются прорваться в здание администрации президента. Спецназ использует спецсредства против митингующих. Министерство внутренних дел еще раз призывает всех участников акции подчиниться законным указаниям полиции, не допускать искусственной эскалации ситуации, в противном случае правоохранители применят соответствующие меры, предусмотренные законом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b6bffb79b9093d129227288bdda74250.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мвд грузии, политика, новости, выборы в местные органы власти в грузии, выборы, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы
мвд грузии, политика, новости, выборы в местные органы власти в грузии, выборы, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы

Акция протеста вышла за рамки закона – МВД Грузии

19:33 04.10.2025 (обновлено: 20:32 04.10.2025)
© photo: Sputnik / StringerЗдание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В данные минуты один из организаторов акции протеста, бывший Генпрокурор Муртаз Зоделава и активисты-мужчины пытаются прорваться в здание администрации президента
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Акция протеста у администрации президента Грузии вышла за рамки закона и МВД применит все меры для защиты безопасности общества, говорится в заявлении ведомства.
В данный момент один из организаторов акции протеста, бывший Генпрокурор Муртаз Зоделава и активисты-мужчины пытаются прорваться в здание администрации президента. Спецназ использует спецсредства против митингующих.

"Текущая акция вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. Со стороны организаторов акции прозвучали призывы насильственного содержания, направленные на захват административных зданий. Организаторы повредили ограждения здания президентского дворца на улице Атонели и пытались проникнуть в здание", говорится в заявлении.

Министерство внутренних дел еще раз призывает всех участников акции подчиниться законным указаниям полиции, не допускать искусственной эскалации ситуации, в противном случае правоохранители применят соответствующие меры, предусмотренные законом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0