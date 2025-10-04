https://sputnik-georgia.ru/20251004/aktsiya-protesta-vyshla-za-ramki-zakona---mvd-gruzii-295235405.html

Акция протеста вышла за рамки закона – МВД Грузии

Акция протеста вышла за рамки закона – МВД Грузии

Sputnik Грузия

В данные минуты один из организаторов акции протеста, бывший Генпрокурор Муртаз Зоделава и активисты-мужчины пытаются прорваться в здание администрации... 04.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-04T19:33+0400

2025-10-04T19:33+0400

2025-10-04T20:32+0400

мвд грузии

политика

новости

выборы в местные органы власти в грузии 2025

выборы в местные органы власти в грузии

выборы

выборы в грузии в объективе sputnik

местные выборы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Акция протеста у администрации президента Грузии вышла за рамки закона и МВД применит все меры для защиты безопасности общества, говорится в заявлении ведомства. В данный момент один из организаторов акции протеста, бывший Генпрокурор Муртаз Зоделава и активисты-мужчины пытаются прорваться в здание администрации президента. Спецназ использует спецсредства против митингующих. Министерство внутренних дел еще раз призывает всех участников акции подчиниться законным указаниям полиции, не допускать искусственной эскалации ситуации, в противном случае правоохранители применят соответствующие меры, предусмотренные законом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мвд грузии, политика, новости, выборы в местные органы власти в грузии, выборы, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы