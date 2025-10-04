https://sputnik-georgia.ru/20251004/aktsiya-protesta-vyshla-za-ramki-zakona---mvd-gruzii-295235405.html
Акция протеста вышла за рамки закона – МВД Грузии
Акция протеста вышла за рамки закона – МВД Грузии
04.10.2025
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Акция протеста у администрации президента Грузии вышла за рамки закона и МВД применит все меры для защиты безопасности общества, говорится в заявлении ведомства. В данный момент один из организаторов акции протеста, бывший Генпрокурор Муртаз Зоделава и активисты-мужчины пытаются прорваться в здание администрации президента. Спецназ использует спецсредства против митингующих. Министерство внутренних дел еще раз призывает всех участников акции подчиниться законным указаниям полиции, не допускать искусственной эскалации ситуации, в противном случае правоохранители применят соответствующие меры, предусмотренные законом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
