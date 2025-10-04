https://sputnik-georgia.ru/20251004/avariya-na-perevale-rikoti---ne-oboshlos-bez-zhertv-295223511.html

Авария на перевале Рикоти – не обошлось без жертв

Авария на перевале Рикоти – не обошлось без жертв

Sputnik Грузия

Столкнулись трейлер и легковой автомобиль 04.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-04T13:52+0400

2025-10-04T13:52+0400

2025-10-04T14:00+0400

дтп

происшествия

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24834/81/248348193_0:3:1339:756_1920x0_80_0_0_726d99a617898216fc382155b2dd5eec.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Один человек погиб и несколько пострадали в результате аварии на перевале Рикоти, сообщил телеканал "Рустави 2". МВД возбудило уголовное дело по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". По предварительным данным, столкнулись трейлер и легковой автомобиль. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

дтп, происшествия, грузия, новости