Авария на перевале Рикоти – не обошлось без жертв
Авария на перевале Рикоти – не обошлось без жертв
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Один человек погиб и несколько пострадали в результате аварии на перевале Рикоти, сообщил телеканал "Рустави 2". МВД возбудило уголовное дело по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". По предварительным данным, столкнулись трейлер и легковой автомобиль.
Столкнулись трейлер и легковой автомобиль
13:52 04.10.2025 (обновлено: 14:00 04.10.2025)
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Один человек погиб и несколько пострадали в результате аварии на перевале Рикоти, сообщил телеканал "Рустави 2".
МВД возбудило уголовное дело по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".
По предварительным данным, столкнулись трейлер и легковой автомобиль.