Авария на перевале Рикоти – не обошлось без жертв
04.10.2025
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Один человек погиб и несколько пострадали в результате аварии на перевале Рикоти, сообщил телеканал "Рустави 2". МВД возбудило уголовное дело по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". По предварительным данным, столкнулись трейлер и легковой автомобиль. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
13:52 04.10.2025 (обновлено: 14:00 04.10.2025)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaМашина патрульной полиции в столице Грузии
Машина патрульной полиции в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2025
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Один человек погиб и несколько пострадали в результате аварии на перевале Рикоти, сообщил телеканал "Рустави 2".
МВД возбудило уголовное дело по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".
По предварительным данным, столкнулись трейлер и легковой автомобиль.
0