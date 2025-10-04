https://sputnik-georgia.ru/20251004/eks-prezident-gruzii-osudila-napadenie-na-rezidentsiyu-prezidenta-gruzii-295236800.html
Экс-президент Грузии осудила нападение на резиденцию президента Грузии
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила попытку штурма администрации президента протестующими.
Полиция применила водометы и другие средства против протестующих, которые попытались ворваться в здание администрации президента Грузии Михаила Кавелашвили.
"Эту пародию на захват президентского дворца может устроить только режим, чтобы дискредитировать 310-дневный мирный протест грузинского народа. Как легитимный президент, я официально отвергаю это и продолжаю стоять вместе с моим народом мирно, пока мы не добьемся проведения новых выборов", – написала Зурабишвили в социальных сетях.
До начала разгона МВД Грузии распространило заявление, в котором указано:
"Текущая акция вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. Со стороны организаторов акции прозвучали призывы насильственного содержания, направленные на захват административных зданий. Организаторы повредили ограждения здания президентского дворца на улице Атонели и пытались проникнуть в здание", – говорится в заявлении.
Участники протеста не собираются расходиться и остаются у здания президентской администрации.