Экс-президент Грузии осудила нападение на резиденцию президента Грузии

Один из лидеров прозападной оппозиции осудила решение захватить здание администрации президента Грузии 04.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила попытку штурма администрации президента протестующими. Полиция применила водометы и другие средства против протестующих, которые попытались ворваться в здание администрации президента Грузии Михаила Кавелашвили. До начала разгона МВД Грузии распространило заявление, в котором указано: Участники протеста не собираются расходиться и остаются у здания президентской администрации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

