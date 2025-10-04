https://sputnik-georgia.ru/20251004/ekzitpol-imedi-pravyaschaya-partiya-gruzinskaya-mechta-nabiraet-763-a-kaladze---774--295238777.html
Экзитпол "Имеди": правящая партия "Грузинская мечта" набирает 76,3%, а Каладзе – 77,4
Экзитпол "Имеди": правящая партия "Грузинская мечта" набирает 76,3%, а Каладзе – 77,4
Телеканал не уточняет, сколько избирателей было опрошено и какая погрешность опроса
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набирает в Тбилиси 76,3%, а в масштабе Грузии – 81,6% по итогам экзитпола, проведенного по заказу телекомпании "Имеди". Результаты других партий выглядят следующим образом: "Сильная Грузия – Лело" – 7,1%, "Гирчи" – 6,8%, "Консервативная Грузия" – 3%. Что касается выборов мэра Тбилиси, то кандидат от правящей партии, по данным экзитпола, набирает 77,4%, Ираклий Купрадзе – 8,8%, а Яго Хвичия – 6,1%. Телеканал не уточняет, сколько избирателей было опрошено и какая погрешность опроса.
Экзитпол "Имеди": правящая партия "Грузинская мечта" набирает 76,3%, а Каладзе – 77,4
Телеканал не уточняет, сколько избирателей было опрошено и какая погрешность опроса
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набирает в Тбилиси 76,3%, а в масштабе Грузии – 81,6% по итогам экзитпола, проведенного по заказу телекомпании "Имеди".
Результаты других партий выглядят следующим образом: "Сильная Грузия – Лело" – 7,1%, "Гирчи" – 6,8%, "Консервативная Грузия" – 3%.
Что касается выборов мэра Тбилиси, то кандидат от правящей партии, по данным экзитпола, набирает 77,4%, Ираклий Купрадзе – 8,8%, а Яго Хвичия – 6,1%.
Телеканал не уточняет, сколько избирателей было опрошено и какая погрешность опроса.