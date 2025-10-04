https://sputnik-georgia.ru/20251004/ekzitpol-imedi-pravyaschaya-partiya-gruzinskaya-mechta-nabiraet-763-a-kaladze---774--295238777.html

Экзитпол "Имеди": правящая партия "Грузинская мечта" набирает 76,3%, а Каладзе – 77,4

Экзитпол "Имеди": правящая партия "Грузинская мечта" набирает 76,3%, а Каладзе – 77,4

Sputnik Грузия

Телеканал не уточняет, сколько избирателей было опрошено и какая погрешность опроса 04.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-04T20:22+0400

2025-10-04T20:22+0400

2025-10-04T21:55+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

выборы в местные органы власти в грузии

выборы

выборы в грузии в объективе sputnik

местные выборы

грузинская мечта - демократическая грузия

яго хвичия

грузия

политика

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295228719_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3ee73d542439c199a47f241fe1ec3bff.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набирает в Тбилиси 76,3%, а в масштабе Грузии – 81,6% по итогам экзитпола, проведенного по заказу телекомпании "Имеди". Результаты других партий выглядят следующим образом: "Сильная Грузия – Лело" – 7,1%, "Гирчи" – 6,8%, "Консервативная Грузия" – 3%. Что касается выборов мэра Тбилиси, то кандидат от правящей партии, по данным экзитпола, набирает 77,4%, Ираклий Купрадзе – 8,8%, а Яго Хвичия – 6,1%. Телеканал не уточняет, сколько избирателей было опрошено и какая погрешность опроса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы в местные органы власти в грузии, выборы, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы, грузинская мечта - демократическая грузия, яго хвичия, грузия, политика, новости, тбилиси