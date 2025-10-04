https://sputnik-georgia.ru/20251004/gruziya-vybiraet-mezhdu-stabilnostyu-i-khaosom--prezident-295217611.html
Грузия выбирает между стабильностью и хаосом – президент
Грузия выбирает между стабильностью и хаосом – президент
Sputnik Грузия
Президент поблагодарил тех граждан страны, которые участвуют в выборах 04.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-04T12:55+0400
2025-10-04T12:55+0400
2025-10-04T13:06+0400
выборы в местные органы власти в грузии 2025
михаил кавелашвили
новости
политика
грузия
тбилиси
выборы
местные выборы
выборы в грузии в объективе sputnik
выборы в местные органы власти в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/05/294799393_0:491:1200:1166_1920x0_80_0_0_ca87e25c6d2c18abcbf9621e58a4e0ef.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузия на выборах в органы местной власти делает выбор между миром и хаосом, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Президент Грузии голосовал в Тбилиси, куда пришел вместе с членами своей семьи. Президент поблагодарил тех граждан страны, которые участвуют в выборах. "После восстановления независимости наша страна выдержала очень много испытаний. Наше общество очень поумнело, и ему не составит труда сделать выбор. Мы должны понимать, учитывать и анализировать, что существующая реальность дает возможность нашей стране быть мирной и развитой", – заявил Кавелашвили. Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/05/294799393_0:378:1200:1278_1920x0_80_0_0_a61c7cbfbbddf1ed15e80423337876a6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
михаил кавелашвили, новости, политика, грузия, тбилиси, выборы, местные выборы, выборы в грузии в объективе sputnik, выборы в местные органы власти в грузии, местные выборы, выборы мэра тбилиси
михаил кавелашвили, новости, политика, грузия, тбилиси, выборы, местные выборы, выборы в грузии в объективе sputnik, выборы в местные органы власти в грузии, местные выборы, выборы мэра тбилиси
Грузия выбирает между стабильностью и хаосом – президент
12:55 04.10.2025 (обновлено: 13:06 04.10.2025)
Президент поблагодарил тех граждан страны, которые участвуют в выборах
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузия на выборах в органы местной власти делает выбор между миром и хаосом, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.
Президент Грузии голосовал в Тбилиси, куда пришел вместе с членами своей семьи.
"Буду честен с обществом. Мы знаем, что с одной стороны – мир, развитие и стабильность, а с другой – хаос, конфронтация, поляризация. Уверен, нашему обществу не составит труда сделать выбор", – сказал Кавелашвили.
Президент поблагодарил тех граждан страны, которые участвуют в выборах.
"После восстановления независимости наша страна выдержала очень много испытаний. Наше общество очень поумнело, и ему не составит труда сделать выбор. Мы должны понимать, учитывать и анализировать, что существующая реальность дает возможность нашей стране быть мирной и развитой", – заявил Кавелашвили.
Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.
За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.