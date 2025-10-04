https://sputnik-georgia.ru/20251004/gruziya-vybiraet-mezhdu-stabilnostyu-i-khaosom--prezident-295217611.html

Грузия выбирает между стабильностью и хаосом – президент

Грузия выбирает между стабильностью и хаосом – президент

Sputnik Грузия

Президент поблагодарил тех граждан страны, которые участвуют в выборах 04.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-04T12:55+0400

2025-10-04T12:55+0400

2025-10-04T13:06+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

михаил кавелашвили

новости

политика

грузия

тбилиси

выборы

местные выборы

выборы в грузии в объективе sputnik

выборы в местные органы власти в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/05/294799393_0:491:1200:1166_1920x0_80_0_0_ca87e25c6d2c18abcbf9621e58a4e0ef.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузия на выборах в органы местной власти делает выбор между миром и хаосом, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Президент Грузии голосовал в Тбилиси, куда пришел вместе с членами своей семьи. Президент поблагодарил тех граждан страны, которые участвуют в выборах. "После восстановления независимости наша страна выдержала очень много испытаний. Наше общество очень поумнело, и ему не составит труда сделать выбор. Мы должны понимать, учитывать и анализировать, что существующая реальность дает возможность нашей стране быть мирной и развитой", – заявил Кавелашвили. Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

михаил кавелашвили, новости, политика, грузия, тбилиси, выборы, местные выборы, выборы в грузии в объективе sputnik, выборы в местные органы власти в грузии, местные выборы, выборы мэра тбилиси