https://sputnik-georgia.ru/20251004/inflyatsiya-v-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-za-sentyabr-295203991.html
Инфляция в Грузии продолжает расти – данные за сентябрь
Инфляция в Грузии продолжает расти – данные за сентябрь
Sputnik Грузия
В сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025-го рост инфляции составил 0,5% 04.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-04T09:01+0400
2025-10-04T09:01+0400
2025-10-04T09:01+0400
грузия
экономика
новости
инфляция
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269442546_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_153fede8fbb92537d7a4b55a7319f82a.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Годовая инфляция (сентябрь 2025 года к сентябрю 2024-го) в Грузии составила 4,8% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущий месяц годовая инфляция (август 2025 года к августу 2024-го) в Грузии составляла 4,6%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (11,9%), в сфере здравоохранения (9,0%), гостиниц и ресторанов (7,1%), на алкогольную и табачную продукцию (4,1%), в области образования (2,8%), а также на коммунальные услуги (0,9%). Цены снизились на связь (4,2%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (3,7%), транспорт (2,1%), одежду и обувь (2,0%), а также на отдых и развлечения (1,3%). В сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025-го рост инфляции составил 0,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269442546_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_219c11c6ea1ada0cc8696c76407eed3a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Инфляция в Грузии продолжает расти – данные за сентябрь
В сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025-го рост инфляции составил 0,5%
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Годовая инфляция (сентябрь 2025 года к сентябрю 2024-го) в Грузии составила 4,8% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
За предыдущий месяц годовая инфляция (август 2025 года к августу 2024-го) в Грузии составляла 4,6%.
Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (11,9%), в сфере здравоохранения (9,0%), гостиниц и ресторанов (7,1%), на алкогольную и табачную продукцию (4,1%), в области образования (2,8%), а также на коммунальные услуги (0,9%).
Цены снизились на связь (4,2%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (3,7%), транспорт (2,1%), одежду и обувь (2,0%), а также на отдых и развлечения (1,3%).
В сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025-го рост инфляции составил 0,5%.