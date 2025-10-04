https://sputnik-georgia.ru/20251004/inflyatsiya-v-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-za-sentyabr-295203991.html

Инфляция в Грузии продолжает расти – данные за сентябрь

04.10.2025

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Годовая инфляция (сентябрь 2025 года к сентябрю 2024-го) в Грузии составила 4,8% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущий месяц годовая инфляция (август 2025 года к августу 2024-го) в Грузии составляла 4,6%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (11,9%), в сфере здравоохранения (9,0%), гостиниц и ресторанов (7,1%), на алкогольную и табачную продукцию (4,1%), в области образования (2,8%), а также на коммунальные услуги (0,9%). Цены снизились на связь (4,2%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (3,7%), транспорт (2,1%), одежду и обувь (2,0%), а также на отдых и развлечения (1,3%). В сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025-го рост инфляции составил 0,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

