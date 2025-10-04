https://sputnik-georgia.ru/20251004/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-4-oktyabrya-2025-295202431.html

Какой сегодня церковный праздник: 4 октября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 4 октября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 4 октября отмечают день памяти cвятых Кодрата, Ипатия, Андрея, Димитрия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Апостол от 70-тиПо церковному календарю 4 октября поминают cвятого Кодрата, апостола из числа 70-ти учеников Христа – автора апологии в защиту христианства.Проповедовал Кодрат Слово Божье в Афинах и в Магнезии (восточный полуостров Фессалии). Он был епископом Афинским и обратил многих язычников к истинной вере.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>Проповедь ученика Христа вызвала ненависть язычников. Как-то разъяренная толпа, напав на святого, хотела побить апостола камнями, но Господь уберег его.Кодрата бросили в темницу, где апостол скончался от голода. Произошло это примерно в 130 году.СвященномученикиПо церковному календарю 4 октября поминают священномучеников Ипатия и Андрея, пострадавших при иконоборце Льве Исаврянине (717-741) в VIII веке.Ипатий был епископом города Ефеса, а Андрей – пресвитером. В юности священномученики учились в одной обители. Ипатий принял иночество, а Андрей, став клириком, учил народ христианской вере.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Когда святые иконы начали выбрасывать из храмов и сжигать, а их почитателей – преследовать, Ипатий и Андрей, встав на защиту иконопочитания, убеждали паству сохранить верность православию.Желая убедить преподобных, император, призвав их к себе, устроил диспут о иконопочитании, но святые сумели последовательно защитить православное почитание икон.Бросив священномучеников в темницу, их долго держали в заключении, чтобы принудить отказаться от своих убеждений. Когда уговоры не помогли, император приказал непокорных жестоко пытать, а затем казнить. Произошло это примерно в 730-735 году.Димитрий РостовскийПо церковному календарю 4 октября отмечают день обретения мощей святителя Димитрия Ростовского, известного проповедника и духовного писателя.Родился будущий митрополит Ростовский и Ярославский в местечке Макаров на украинской Гетманщине. В историю православия основатель Ростовской грамматической школы и составитель многотомного сборника жития святых вошел как выдающийся педагог, проповедник и духовный писатель.Святитель, прибыв на Ростовскую кафедру в 1702 году, посетил в первую очередь монастырь святителя Иакова, где при всех определил место своего будущего погребения на правой стороне храма.Соблюдая завещание почившего, митрополит Стефан в ноябре 1709 года настоял на погребении тела святителя Димитрия в указанном им месте. Однако в связи с неотложным отъездом митрополита и задержкой с похоронами, святого похоронили в наскоро заготовленном деревянном срубе.Тело святителя было найдено во время ремонта в соборной церкви монастыря в 1752-м. Дубовый гроб и находившиеся в нем рукописи к этому времени истлели, так как место захоронения оказалось сырым, но тело Святого и его облачения сохранились нетленными.У мощей святителя после обретения совершалось множество исцелений.ИмениныПо церковному календарю 4 октября именины отмечают Агния, Александр, Андрей, Алексей, Валентин, Владимир, Василий, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Кондрат, Лаврентий, Нестор и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников.

