https://sputnik-georgia.ru/20251004/kaladze-nabiraet-7129-po-itogam-podscheta-7397-uchastkov--tsik-295240761.html
Каладзе набирает 71,29% по итогам подсчета 73,97% участков – ЦИК Грузии
Каладзе набирает 71,29% по итогам подсчета 73,97% участков – ЦИК Грузии
Sputnik Грузия
По предварительным данным, за Каху Каладзе проголосовали 153 479 избирателей 04.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-04T20:54+0400
2025-10-04T20:54+0400
2025-10-04T21:55+0400
выборы в местные органы власти в грузии 2025
выборы в местные органы власти в грузии
выборы в грузии в объективе sputnik
местные выборы
выборы мэра тбилиси
политика
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295217417_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a38ac738117d1bd4522e05a208b2f7ef.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси набирает 71,29% по итогам подсчета результатов с 432 участков из 584, говорится в данных ЦИК. По предварительным данным, за Каху Каладзе проголосовали 153 479 избирателей.Его оппонент от партии "Сильная Грузия – Лело" Ираклий Купрадзе получил 12,52% голосов (26 955), а Яго Хвичия от партии "Гирчи" – 7,624% (16 414). Остальные голоса между кандидатами в мэры Тбилиси распределились следующим образом:Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295217417_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ebc76cfe7988be5aa0afb64c98b7e227.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
выборы в местные органы власти в грузии, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы, выборы мэра тбилиси, политика, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе
выборы в местные органы власти в грузии, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы, выборы мэра тбилиси, политика, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе
Каладзе набирает 71,29% по итогам подсчета 73,97% участков – ЦИК Грузии
20:54 04.10.2025 (обновлено: 21:55 04.10.2025)
По предварительным данным, за Каху Каладзе проголосовали 153 479 избирателей
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси набирает 71,29% по итогам подсчета результатов с 432 участков из 584, говорится в данных ЦИК.
По предварительным данным, за Каху Каладзе проголосовали 153 479 избирателей.
Его оппонент от партии "Сильная Грузия – Лело" Ираклий Купрадзе получил 12,52% голосов (26 955), а Яго Хвичия от партии "Гирчи" – 7,624% (16 414).
Остальные голоса между кандидатами в мэры Тбилиси распределились следующим образом:
Зураб Махарадзе – "Консерваторы за Грузию" – 4, 185% (9 009);
Каха Кукава – "Свободная Грузия" – 1,497% (3 223);
Отар Читанава –"Альянс патриотов Грузии" – 0,896% (1 930);
Георгий Гачечиладзе – "Партия зеленых" – 0,785% (1 691);
Теймураз Бокелавадзе – "Отечество, язык, вера" – 0,771% (1 660);
Георгий Лилуашвили – "Грузия" – 0,43% (926).
Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок.
За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.