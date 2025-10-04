https://sputnik-georgia.ru/20251004/kaladze-nabiraet-7129-po-itogam-podscheta-7397-uchastkov--tsik-295240761.html

Каладзе набирает 71,29% по итогам подсчета 73,97% участков – ЦИК Грузии

Каладзе набирает 71,29% по итогам подсчета 73,97% участков – ЦИК Грузии

Sputnik Грузия

По предварительным данным, за Каху Каладзе проголосовали 153 479 избирателей 04.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-04T20:54+0400

2025-10-04T20:54+0400

2025-10-04T21:55+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

выборы в местные органы власти в грузии

выборы в грузии в объективе sputnik

местные выборы

выборы мэра тбилиси

политика

новости

грузия

тбилиси

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295217417_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a38ac738117d1bd4522e05a208b2f7ef.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси набирает 71,29% по итогам подсчета результатов с 432 участков из 584, говорится в данных ЦИК. По предварительным данным, за Каху Каладзе проголосовали 153 479 избирателей.Его оппонент от партии "Сильная Грузия – Лело" Ираклий Купрадзе получил 12,52% голосов (26 955), а Яго Хвичия от партии "Гирчи" – 7,624% (16 414). Остальные голоса между кандидатами в мэры Тбилиси распределились следующим образом:Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы в местные органы власти в грузии, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы, выборы мэра тбилиси, политика, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе