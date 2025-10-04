https://sputnik-georgia.ru/20251004/kaladze-stanet-merom-tbilisi-v-tretiy-raz--podschitany-rezultaty-99-uchastkov-v-stolitse-295244221.html

Каладзе станет мэром Тбилиси в третий раз – подсчитаны результаты 99% участков в столице

Каладзе станет мэром Тбилиси в третий раз – подсчитаны результаты 99% участков в столице

04.10.2025

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе одерживает победу в первом же туре по итогам подсчета 581 участка из 584, говорится в информации на сайте ЦИК Грузии. По данным ЦИК, Каладзе, баллотирующийся в мэры Тбилиси от партии власти "Грузинская мечта", получив 214 575 голосов избирателей, выиграл выборы с результатом 71,588%.Его основной конкурент от партии "Сильная Грузия – Лело" Ираклий Купрадзе получил 37 257 голосов и с результатом 12,43% оказался на втором месте. Лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия получил 7,518%, за него проголосовали 22 535 избирателей. Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

