https://sputnik-georgia.ru/20251004/kogda-evropa-soberetsya-vvyazatsya-v-voynu-u-vengrii-khvatit-sil-ostatsya-v-storone---orban-295227302.html

Когда Европа соберется ввязаться в войну, у Венгрии хватит сил остаться в стороне – Орбан

Когда Европа соберется ввязаться в войну, у Венгрии хватит сил остаться в стороне – Орбан

Sputnik Грузия

Орбан подчеркнул, что продолжит в одиночку противостоять остальным странам ЕС и ветировать противоречащие венгерским национальным интересам решения, "пока на... 04.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-04T14:16+0400

2025-10-04T14:16+0400

2025-10-04T14:23+0400

в мире

новости

политика

венгрия

европа

украина

виктор орбан

мид россии

нато

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0a/267322452_0:447:2847:2048_1920x0_80_0_0_54d00c5801711c2fd5dfb5a22ae82110.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В случае, если большинство стран Европы примет решение ввязаться в войну, Венгрия будет способна противостоять этому и остаться в стороне от конфликта, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Орбан 3 октября заявил, что большинство стран ЕС за закрытыми дверями согласны с Венгрией, что Европа скатывается к войне и рано или поздно пошлет на Украину военных, которые вернутся в гробах. "Когда Европа решит начать войну, или большинство стран Европы решат начать войну, у Венгрии будут возможности, способность, сила, знания, чтобы не ввязываться в подобную ​​разрастающуюся войну. Я думаю, это возможно, я над этим работаю", – сказал Орбан в интервью порталу Hetek. Он подчеркнул, что продолжит в одиночку противостоять остальным странам ЕС и ветировать противоречащие венгерским национальным интересам решения, "пока на это есть силы". "Я не могу запретить французам или немцам отправлять оружие на Украину, но я могу помешать Евросоюзу отправлять оружие и втягивать Венгрию в такую ​​операцию по поставке оружия, потому что у нас есть на это право", – отметил он. Ранее в МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

венгрия

европа

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, венгрия, европа, украина, виктор орбан, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины