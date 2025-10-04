https://sputnik-georgia.ru/20251004/kogda-evropa-soberetsya-vvyazatsya-v-voynu-u-vengrii-khvatit-sil-ostatsya-v-storone---orban-295227302.html
Когда Европа соберется ввязаться в войну, у Венгрии хватит сил остаться в стороне – Орбан
Когда Европа соберется ввязаться в войну, у Венгрии хватит сил остаться в стороне – Орбан
Sputnik Грузия
Орбан подчеркнул, что продолжит в одиночку противостоять остальным странам ЕС и ветировать противоречащие венгерским национальным интересам решения, "пока на... 04.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-04T14:16+0400
2025-10-04T14:16+0400
2025-10-04T14:23+0400
в мире
новости
политика
венгрия
европа
украина
виктор орбан
мид россии
нато
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0a/267322452_0:447:2847:2048_1920x0_80_0_0_54d00c5801711c2fd5dfb5a22ae82110.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В случае, если большинство стран Европы примет решение ввязаться в войну, Венгрия будет способна противостоять этому и остаться в стороне от конфликта, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Орбан 3 октября заявил, что большинство стран ЕС за закрытыми дверями согласны с Венгрией, что Европа скатывается к войне и рано или поздно пошлет на Украину военных, которые вернутся в гробах. "Когда Европа решит начать войну, или большинство стран Европы решат начать войну, у Венгрии будут возможности, способность, сила, знания, чтобы не ввязываться в подобную разрастающуюся войну. Я думаю, это возможно, я над этим работаю", – сказал Орбан в интервью порталу Hetek. Он подчеркнул, что продолжит в одиночку противостоять остальным странам ЕС и ветировать противоречащие венгерским национальным интересам решения, "пока на это есть силы". "Я не могу запретить французам или немцам отправлять оружие на Украину, но я могу помешать Евросоюзу отправлять оружие и втягивать Венгрию в такую операцию по поставке оружия, потому что у нас есть на это право", – отметил он. Ранее в МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
венгрия
европа
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0a/267322452_528:420:2697:2046_1920x0_80_0_0_dee6c4663941d2a8c6fcb4debebdda61.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, новости, политика, венгрия, европа, украина, виктор орбан, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, политика, венгрия, европа, украина, виктор орбан, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
Когда Европа соберется ввязаться в войну, у Венгрии хватит сил остаться в стороне – Орбан
14:16 04.10.2025 (обновлено: 14:23 04.10.2025)
Орбан подчеркнул, что продолжит в одиночку противостоять остальным странам ЕС и ветировать противоречащие венгерским национальным интересам решения, "пока на это есть силы"
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В случае, если большинство стран Европы примет решение ввязаться в войну, Венгрия будет способна противостоять этому и остаться в стороне от конфликта, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Орбан 3 октября заявил, что большинство стран ЕС за закрытыми дверями согласны с Венгрией, что Европа скатывается к войне и рано или поздно пошлет на Украину военных, которые вернутся в гробах.
"Когда Европа решит начать войну, или большинство стран Европы решат начать войну, у Венгрии будут возможности, способность, сила, знания, чтобы не ввязываться в подобную разрастающуюся войну. Я думаю, это возможно, я над этим работаю", – сказал Орбан в интервью порталу Hetek.
Он подчеркнул, что продолжит в одиночку противостоять остальным странам ЕС и ветировать противоречащие венгерским национальным интересам решения, "пока на это есть силы".
"Я не могу запретить французам или немцам отправлять оружие на Украину, но я могу помешать Евросоюзу отправлять оружие и втягивать Венгрию в такую операцию по поставке оружия, потому что у нас есть на это право", – отметил он.
Ранее в МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.