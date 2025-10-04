https://sputnik-georgia.ru/20251004/mir-peremeny-i-pozitiv--glavnye-kandidaty-v-mery-tbilisi-sdelali-svoy-vybor-295229364.html

Мир, перемены и позитив – главные кандидаты в мэры Тбилиси сделали свой выбор

04.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Главные конкуренты на выборах мэра Тбилиси Каха Каладзе, Ираклий Купрадзе и Яго Хвичия сделали свой выбор, правда, голосовали они за разное. Избирателям предстоит отдать предпочтение на выборах мэра Тбилиси одному из 9 кандидатов. Победителем станет тот кандидат, который получит более 50% голосов. Если же никто не получит достаточной для победы поддержки избирателей, то будет назначен второй тур. "Я сделал свой выбор. Во-первых, конечно, "мир Грузии и больше добра Тбилиси". Единственная сила, которая сегодня реально может сохранить мир в этой стране, это "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Единственная сила, которая реально может продолжить развитие города, это "Грузинская мечта – демократическая Грузия", – заявил кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. А вот его конкурент от партии "Сильная Грузия – Лело" Ираклий Купрадзе голосовал за перемены в Грузии. В отличие от своих конкурентов, кандидат от партии "Гирчи" Яго Хвичия пришел на выборы с позитивом. Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдают более 80 наблюдателей от 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

