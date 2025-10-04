Грузия
Выборы в местные органы власти в Грузии 2025
Выборы в органы местного самоуправления проходят 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них принимают участие 12 партий. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов - сакребуло.
Мир, перемены и позитив – главные кандидаты в мэры Тбилиси сделали свой выбор
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Главные конкуренты на выборах мэра Тбилиси Каха Каладзе, Ираклий Купрадзе и Яго Хвичия сделали свой выбор, правда, голосовали они за разное. Избирателям предстоит отдать предпочтение на выборах мэра Тбилиси одному из 9 кандидатов. Победителем станет тот кандидат, который получит более 50% голосов. Если же никто не получит достаточной для победы поддержки избирателей, то будет назначен второй тур. "Я сделал свой выбор. Во-первых, конечно, "мир Грузии и больше добра Тбилиси". Единственная сила, которая сегодня реально может сохранить мир в этой стране, это "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Единственная сила, которая реально может продолжить развитие города, это "Грузинская мечта – демократическая Грузия", – заявил кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. А вот его конкурент от партии "Сильная Грузия – Лело" Ираклий Купрадзе голосовал за перемены в Грузии. В отличие от своих конкурентов, кандидат от партии "Гирчи" Яго Хвичия пришел на выборы с позитивом. Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдают более 80 наблюдателей от 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
16:09 04.10.2025 (обновлено: 16:20 04.10.2025)
Подписаться
Победителем станет тот кандидат, который получит более 50% голосов
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Главные конкуренты на выборах мэра Тбилиси Каха Каладзе, Ираклий Купрадзе и Яго Хвичия сделали свой выбор, правда, голосовали они за разное.
Избирателям предстоит отдать предпочтение на выборах мэра Тбилиси одному из 9 кандидатов. Победителем станет тот кандидат, который получит более 50% голосов. Если же никто не получит достаточной для победы поддержки избирателей, то будет назначен второй тур.
Мэр Каха Каладзе проголосовал на муниципальных выборах в Грузии 2025
"Я сделал свой выбор. Во-первых, конечно, "мир Грузии и больше добра Тбилиси". Единственная сила, которая сегодня реально может сохранить мир в этой стране, это "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Единственная сила, которая реально может продолжить развитие города, это "Грузинская мечта – демократическая Грузия", – заявил кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Единый кандидат в мэры Тбилиси от партии "Лело — Сильная Грузия" и партии "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе
А вот его конкурент от партии "Сильная Грузия – Лело" Ираклий Купрадзе голосовал за перемены в Грузии.

"Прогноз сегодняшнего дня решают только тбилисцы и те люди, которые должны принять решение о судьбе своего города. Их активность, их труд, боеспособность будет определять только сегодняшний день. Я уверен, Тбилиси, как всегда, будет в авангарде перемен, будет в авангарде защиты своих прав и защиты национальных интересов", – сказал Купрадзе.

В отличие от своих конкурентов, кандидат от партии "Гирчи" Яго Хвичия пришел на выборы с позитивом.

"Я очень позитивно смотрю на шансы. И хочу, чтобы сегодняшние выборы завершились так, чтобы я был на втором месте и во втором туре. Что получится, не знаю, однако мне кажется, что еще не было такого явного шанса что-то изменить, хотя бы заложить основу для изменений к следующим выборам", – сказал Хвичия.

Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдают более 80 наблюдателей от 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
