Выборы в местные органы власти в Грузии 2025
Выборы в органы местного самоуправления проходят 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них принимают участие 12 партий. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов - сакребуло.
https://sputnik-georgia.ru/20251004/munitsipalnye-vybory-v-gruzii-kak-prokhodit-den-golosovaniya-295211419.html
Муниципальные выборы в Грузии: как проходит день голосования
Муниципальные выборы в Грузии: как проходит день голосования
В субботу жители 64 городов и муниципалитетов Грузии голосуют за мэров и членов местных представительных органов – сакребуло 04.10.2025, Sputnik Грузия
4 октября в Грузии проходят муниципальные выборы. С 08:00 по всей стране открыты более 3 000 избирательных участков. Граждане выбирают мэров, а также депутатов городских и районных собраний – сакребуло.Голосование проходит спокойно, под наблюдением местных наблюдателей. До 20:00 жители Грузии могут отдать свой голос, а первые результаты ожидаются уже спустя несколько часов после закрытия участков.
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, грузия, политика, выборы в местные органы власти в грузии, новости, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, грузия, политика, выборы в местные органы власти в грузии, новости, фото

Муниципальные выборы в Грузии: как проходит день голосования

11:40 04.10.2025 (обновлено: 13:46 04.10.2025)
В субботу жители 64 городов и муниципалитетов Грузии голосуют за мэров и членов местных представительных органов – сакребуло
4 октября в Грузии проходят муниципальные выборы. С 08:00 по всей стране открыты более 3 000 избирательных участков. Граждане выбирают мэров, а также депутатов городских и районных собраний – сакребуло.

Голосование проходит спокойно, под наблюдением местных наблюдателей.

До 20:00 жители Грузии могут отдать свой голос, а первые результаты ожидаются уже спустя несколько часов после закрытия участков.
Избирательный участок открылся ровно в 08:00.

1/14
Избирательный участок открылся ровно в 08:00.

На некоторых участках с раннего утра выстраиваются небольшие очереди.

2/14
На некоторых участках с раннего утра выстраиваются небольшие очереди.

Избиратели проходят регистрацию и получают бюллетени.

3/14
Избиратели проходят регистрацию и получают бюллетени.

За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций.

4/14
За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций.

Выборы освещают более 73 СМИ.

5/14
Выборы освещают более 73 СМИ.

Избиратели выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

6/14
Избиратели выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет.

7/14
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет.

Избиратели всех возрастов приходят выполнить свой гражданский долг

8/14
Избиратели всех возрастов приходят выполнить свой гражданский долг

В урну один за другим опускаются заполненные бюллетени.

9/14
В урну один за другим опускаются заполненные бюллетени.

Явка избирателей Грузии на местных выборах к 10:00 по тбилисскому времени составила 7,85% – проголосовали 275 948 человек.

10/14
Явка избирателей Грузии на местных выборах к 10:00 по тбилисскому времени составила 7,85% – проголосовали 275 948 человек.

Голосование проходит в организованном и спокойном режиме.

11/14
Голосование проходит в организованном и спокойном режиме.

Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года
Участки работают до 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов.

13/14
Участки работают до 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов.

ЦИК обещает объявить первые результаты в течение нескольких часов.

14/14
ЦИК обещает объявить первые результаты в течение нескольких часов.

