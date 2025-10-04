https://sputnik-georgia.ru/20251004/munitsipalnye-vybory-v-gruzii-kak-prokhodit-den-golosovaniya-295211419.html
Муниципальные выборы в Грузии: как проходит день голосования
Муниципальные выборы в Грузии: как проходит день голосования
В субботу жители 64 городов и муниципалитетов Грузии голосуют за мэров и членов местных представительных органов – сакребуло 04.10.2025
выборы в местные органы власти в грузии 2025
4 октября в Грузии проходят муниципальные выборы. С 08:00 по всей стране открыты более 3 000 избирательных участков. Граждане выбирают мэров, а также депутатов городских и районных собраний – сакребуло.Голосование проходит спокойно, под наблюдением местных наблюдателей. До 20:00 жители Грузии могут отдать свой голос, а первые результаты ожидаются уже спустя несколько часов после закрытия участков.
Муниципальные выборы в Грузии: как проходит день голосования 11:40 04.10.2025 (обновлено: 13:46 04.10.2025)
В субботу жители 64 городов и муниципалитетов Грузии голосуют за мэров и членов местных представительных органов – сакребуло
4 октября в Грузии проходят муниципальные выборы. С 08:00 по всей стране открыты более 3 000 избирательных участков. Граждане выбирают мэров, а также депутатов городских и районных собраний – сакребуло.
Голосование проходит спокойно, под наблюдением местных наблюдателей. До 20:00 жители Грузии могут отдать свой голос, а первые результаты ожидаются уже спустя несколько часов после закрытия участков.
Избирательный участок открылся ровно в 08:00.
© photo: Sputnik / Stringer
На некоторых участках с раннего утра выстраиваются небольшие очереди.
© photo: Sputnik / Stringer
Избиратели проходят регистрацию и получают бюллетени.
© photo: Sputnik / Stringer
За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций.
© photo: Sputnik / Stringer
Выборы освещают более 73 СМИ.
Выборы освещают более 73 СМИ.
Избиратели выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
© photo: Sputnik / Stringer
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет.
© photo: Sputnik / Stringer
Избиратели всех возрастов приходят выполнить свой гражданский долг
© photo: Sputnik / Stringer
В урну один за другим опускаются заполненные бюллетени.
© photo: Sputnik / Stringer
Явка избирателей Грузии на местных выборах к 10:00 по тбилисскому времени составила 7,85% – проголосовали 275 948 человек.
© photo: Sputnik / Stringer
Голосование проходит в организованном и спокойном режиме.
Голосование проходит в организованном и спокойном режиме.
© photo: Sputnik / Stringer
Участки работают до 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов.
© photo: Sputnik / Stringer
ЦИК обещает объявить первые результаты в течение нескольких часов.
ЦИК обещает объявить первые результаты в течение нескольких часов.