https://sputnik-georgia.ru/20251004/munitsipalnye-vybory-v-gruzii-kak-prokhodit-den-golosovaniya-295211419.html

Муниципальные выборы в Грузии: как проходит день голосования

Муниципальные выборы в Грузии: как проходит день голосования

Sputnik Грузия

В субботу жители 64 городов и муниципалитетов Грузии голосуют за мэров и членов местных представительных органов – сакребуло 04.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-04T11:40+0400

2025-10-04T11:40+0400

2025-10-04T13:46+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

мультимедиа

фотоленты

новости грузии в фотографиях

новости в фотографиях

грузия

политика

выборы в местные органы власти в грузии

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295215518_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_5752ee240178320754d874b5feb7b352.jpg

4 октября в Грузии проходят муниципальные выборы. С 08:00 по всей стране открыты более 3 000 избирательных участков. Граждане выбирают мэров, а также депутатов городских и районных собраний – сакребуло.Голосование проходит спокойно, под наблюдением местных наблюдателей. До 20:00 жители Грузии могут отдать свой голос, а первые результаты ожидаются уже спустя несколько часов после закрытия участков.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, грузия, политика, выборы в местные органы власти в грузии, новости, фото