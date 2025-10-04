https://sputnik-georgia.ru/20251004/mvd-gruzii-obratilos-k-uchastnikam-protesta-v-tbilisi-za-chetyre-chasa-do-nachala-aktsii--295214312.html

МВД Грузии обратилось к участникам протеста в Тбилиси за четыре часа до начала акции

МВД Грузии обратилось к участникам протеста в Тбилиси за четыре часа до начала акции

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений министерства внутренних дел мобилизованы в... 04.10.2025

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. МВД Грузии призвало участников запланированной на 4 октября акции протеста соблюдать закон и подчиняться законным требованиям правоохранителей. Акция протеста, которую организаторы называют "мирным свержением власти" и "мирной революцией флагов", начнется в 15:00 по тбилисскому времени маршем студентов и завершится на центральном проспекте города – Руставели. По данным ведомства, в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений министерства внутренних дел мобилизованы в различных местах по всему Тбилиси. Организаторами акции являются представители гражданских организаций и та часть партий, которая отказалась от участия в выборах в органы местной власти. Среди них "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Коалиция за перемены". Уже известно, что к акции, помимо жителей столицы, присоединятся протестующие из регионов. В правящей партии заявляют, что не допустят беспорядков в стране и что любое нарушение закона будет пресекаться. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

