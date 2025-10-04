https://sputnik-georgia.ru/20251004/mvd-gruzii-obratilos-k-uchastnikam-protesta-v-tbilisi-za-chetyre-chasa-do-nachala-aktsii--295214312.html
МВД Грузии обратилось к участникам протеста в Тбилиси за четыре часа до начала акции
МВД Грузии обратилось к участникам протеста в Тбилиси за четыре часа до начала акции
Sputnik Грузия
В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений министерства внутренних дел мобилизованы в... 04.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-04T11:40+0400
2025-10-04T11:40+0400
2025-10-04T12:41+0400
выборы в местные органы власти в грузии 2025
выборы
выборы в местные органы власти в грузии
выборы в грузии в объективе sputnik
местные выборы
местные выборы
выборы мэра тбилиси
грузия
новости
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275629817_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_366bb77853e0e1888fc4ce9fd483fc2b.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. МВД Грузии призвало участников запланированной на 4 октября акции протеста соблюдать закон и подчиняться законным требованиям правоохранителей. Акция протеста, которую организаторы называют "мирным свержением власти" и "мирной революцией флагов", начнется в 15:00 по тбилисскому времени маршем студентов и завершится на центральном проспекте города – Руставели. По данным ведомства, в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений министерства внутренних дел мобилизованы в различных местах по всему Тбилиси. Организаторами акции являются представители гражданских организаций и та часть партий, которая отказалась от участия в выборах в органы местной власти. Среди них "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Коалиция за перемены". Уже известно, что к акции, помимо жителей столицы, присоединятся протестующие из регионов. В правящей партии заявляют, что не допустят беспорядков в стране и что любое нарушение закона будет пресекаться. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275629817_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c9697fc58f84651c5535d9cc6ba1a97f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
выборы, выборы в местные органы власти в грузии, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы, местные выборы, выборы мэра тбилиси, грузия, новости, политика, тбилиси, единое национальное движение, акции, акции протеста
выборы, выборы в местные органы власти в грузии, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы, местные выборы, выборы мэра тбилиси, грузия, новости, политика, тбилиси, единое национальное движение, акции, акции протеста
МВД Грузии обратилось к участникам протеста в Тбилиси за четыре часа до начала акции
11:40 04.10.2025 (обновлено: 12:41 04.10.2025)
В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений министерства внутренних дел мобилизованы в различных местах по всему Тбилиси
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. МВД Грузии призвало участников запланированной на 4 октября акции протеста соблюдать закон и подчиняться законным требованиям правоохранителей.
Акция протеста, которую организаторы называют "мирным свержением власти" и "мирной революцией флагов", начнется в 15:00 по тбилисскому времени маршем студентов и завершится на центральном проспекте города – Руставели.
"Призываем организаторов и участников акции проводить собрания и манифестации в рамках, установленных законодательством Грузии, подчиняться законным требованиям полицейских и не препятствовать осуществлению служебной деятельности. На каждый факт нарушения закона со стороны полиции последует соответствующая правовая реакция", – говорится в заявлении МВД.
По данным ведомства, в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений министерства внутренних дел мобилизованы в различных местах по всему Тбилиси.
Организаторами акции являются представители гражданских организаций и та часть партий, которая отказалась от участия в выборах в органы местной власти. Среди них "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Коалиция за перемены".
Уже известно, что к акции, помимо жителей столицы, присоединятся протестующие из регионов.
В правящей партии заявляют, что не допустят беспорядков в стране и что любое нарушение закона будет пресекаться.