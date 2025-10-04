Грузия
Выборы в органы местного самоуправления проходят 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них принимают участие 12 партий. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов - сакребуло.
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Полиция применила водометы и другие средства против протестующих, которые попытались ворваться в здание администрации президента Грузии Михаила Кавелашвили.До начала разгона МВД Грузии распространило заявление, в котором указано:"Текущая акция вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. Со стороны организаторов акции прозвучали призывы насильственного содержания, направленные на захват административных зданий. Организаторы повредили ограждения здания президентского дворца на улице Атонели и пытались проникнуть в здание", – говорится в заявлении. Участники протеста не собираются расходиться и остаются у здания президентской администрации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Начался разгон антиправительственного протеста у здания администрации президента в Тбилиси

19:36 04.10.2025 (обновлено: 20:33 04.10.2025)
Идет разгон насильственного протеста
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Полиция применила водометы и другие средства против протестующих, которые попытались ворваться в здание администрации президента Грузии Михаила Кавелашвили.
До начала разгона МВД Грузии распространило заявление, в котором указано:
"Текущая акция вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. Со стороны организаторов акции прозвучали призывы насильственного содержания, направленные на захват административных зданий. Организаторы повредили ограждения здания президентского дворца на улице Атонели и пытались проникнуть в здание", – говорится в заявлении.
Участники протеста не собираются расходиться и остаются у здания президентской администрации.
