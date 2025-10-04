https://sputnik-georgia.ru/20251004/nachalsya-razgon-antipravitelstvennogo-protesta-u-zdaniya-administratsii-prezidenta-v-tbilisi-295235557.html
Начался разгон антиправительственного протеста у здания администрации президента в Тбилиси
Начался разгон антиправительственного протеста у здания администрации президента в Тбилиси
Sputnik Грузия
Идет разгон насильственного протеста 04.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-04T19:36+0400
2025-10-04T19:36+0400
2025-10-04T20:33+0400
выборы в местные органы власти в грузии 2025
грузия
новости
происшествия
тбилиси
михаил кавелашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295235840_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_a020972515734a9637d1f4894803f41d.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Полиция применила водометы и другие средства против протестующих, которые попытались ворваться в здание администрации президента Грузии Михаила Кавелашвили.До начала разгона МВД Грузии распространило заявление, в котором указано:"Текущая акция вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. Со стороны организаторов акции прозвучали призывы насильственного содержания, направленные на захват административных зданий. Организаторы повредили ограждения здания президентского дворца на улице Атонели и пытались проникнуть в здание", – говорится в заявлении. Участники протеста не собираются расходиться и остаются у здания президентской администрации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295235840_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_35be693ab93cd670d04e1993c2962479.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, михаил кавелашвили
грузия, новости, происшествия, тбилиси, михаил кавелашвили
Начался разгон антиправительственного протеста у здания администрации президента в Тбилиси
19:36 04.10.2025 (обновлено: 20:33 04.10.2025)
Идет разгон насильственного протеста
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Полиция применила водометы и другие средства против протестующих, которые попытались ворваться в здание администрации президента Грузии Михаила Кавелашвили.
До начала разгона МВД Грузии распространило заявление, в котором указано:
"Текущая акция вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. Со стороны организаторов акции прозвучали призывы насильственного содержания, направленные на захват административных зданий. Организаторы повредили ограждения здания президентского дворца на улице Атонели и пытались проникнуть в здание", – говорится в заявлении.
Участники протеста не собираются расходиться и остаются у здания президентской администрации.