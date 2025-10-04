https://sputnik-georgia.ru/20251004/nachalsya-razgon-antipravitelstvennogo-protesta-u-zdaniya-administratsii-prezidenta-v-tbilisi-295235557.html

Начался разгон антиправительственного протеста у здания администрации президента в Тбилиси

Начался разгон антиправительственного протеста у здания администрации президента в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Полиция применила водометы и другие средства против протестующих, которые попытались ворваться в здание администрации президента Грузии Михаила Кавелашвили.До начала разгона МВД Грузии распространило заявление, в котором указано:"Текущая акция вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. Со стороны организаторов акции прозвучали призывы насильственного содержания, направленные на захват административных зданий. Организаторы повредили ограждения здания президентского дворца на улице Атонели и пытались проникнуть в здание", – говорится в заявлении. Участники протеста не собираются расходиться и остаются у здания президентской администрации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

