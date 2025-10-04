https://sputnik-georgia.ru/20251004/nazvany-samye-aktivnye-regiony-na-vyborakh-gruzii-295213509.html

Названы самые активные регионы на выборах Грузии

Названы самые активные регионы на выборах Грузии

04.10.2025

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Самая высокая явка на выборах в органы местной власти зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми, где к 10:00 проголосовали более 13,4% избирателей, говорится в материалах ЦИК. Всего в Грузии к 10:00 утра проголосовали 7,85% избирателей. В столице Грузии самая высокая явка была зафиксирована в районах Чугурети и Крцаниси.Данные по явке в Тбилиси и регионах Грузии на 10:00 выглядят так: Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдают представители 28 международных организаций и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

