Названы самые активные регионы на выборах Грузии к 12:00
Sputnik Грузия
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет 04.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-04T13:08+0400
2025-10-04T13:08+0400
2025-10-04T13:16+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295205635_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_061145df49f60a22ebe65f01fc386f6c.jpg
Названы самые активные регионы на выборах Грузии к 12:00
13:08 04.10.2025 (обновлено: 13:16 04.10.2025)
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Самая высокая явка на выборах в органы местной власти зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми, где к 12:00 проголосовали более 30,76% избирателей, говорится в материалах ЦИК.
Всего в Грузии к 10:00 утра проголосовали 17,15% избирателей. В столице Грузии самая высокая явка была зафиксирована в районах Чугурети и Самгори.
Данные по явке в Тбилиси и регионах Грузии на 12:00 выглядят так:
Самцхе-Джавахети – 23,63%
Самегрело-Земо Сванети – 18,96%
Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.
За ходом выборов наблюдают более 80 наблюдателей от 28 международных организаций и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.