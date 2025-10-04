https://sputnik-georgia.ru/20251004/nazvany-samye-aktivnye-regiony-na-vyborakh-gruzii-k-1700-295233323.html

Названы самые активные регионы на выборах Грузии к 17:00

Названы самые активные регионы на выборах Грузии к 17:00

Sputnik Грузия

В столице самая высокая явка была зафиксирована в районах Чугурети и Дидубе 04.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-04T18:30+0400

2025-10-04T18:30+0400

2025-10-04T18:30+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

тбилиси

кахети

мцхета-мтианети

общество

новости

грузия

выборы в местные органы власти в грузии

выборы

выборы в грузии в объективе sputnik

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295219858_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_4abfe77d01d8f46329f2c6399a02f824.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Самая высокая явка на выборах в органы местной власти зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми, где к 17:00 проголосовали более 52,23% избирателей, говорится в материалах ЦИК. Всего в Грузии к 17:00 дня проголосовали 33,46% избирателей. В столице самая высокая явка была зафиксирована в районах Чугурети и Дидубе. Данные по явке в Тбилиси и регионах Грузии на 17:00 выглядят так: Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3 061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

кахети

мцхета-мтианети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилиси, кахети, мцхета-мтианети, общество, новости, грузия, выборы в местные органы власти в грузии, выборы, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы, местные выборы, выборы мэра тбилиси