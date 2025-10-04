https://sputnik-georgia.ru/20251004/nazvany-samye-aktivnye-regiony-na-vyborakh-gruzii-k-1700-295233323.html
Названы самые активные регионы на выборах Грузии к 17:00
Названы самые активные регионы на выборах Грузии к 17:00
04.10.2025
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Самая высокая явка на выборах в органы местной власти зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми, где к 17:00 проголосовали более 52,23% избирателей, говорится в материалах ЦИК. Всего в Грузии к 17:00 дня проголосовали 33,46% избирателей. В столице самая высокая явка была зафиксирована в районах Чугурети и Дидубе. Данные по явке в Тбилиси и регионах Грузии на 17:00 выглядят так: Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3 061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Названы самые активные регионы на выборах Грузии к 17:00
В столице самая высокая явка была зафиксирована в районах Чугурети и Дидубе
