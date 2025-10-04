https://sputnik-georgia.ru/20251004/obschestvo-sdelaet-pravilnyy-vybor--ivanishvili-295206763.html
Общество сделает правильный выбор – Иванишвили
Общество сделает правильный выбор – Иванишвили
04.10.2025
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Общество научилось отличать белое от черного и сделает правильный выбор, заявил почетный председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. Иванишвили с семьей уже сделал свой выбор на местных выборах в органы местной власти. "За 13 лет правления наша партия добилась впечатляющих результатов по всем направлениям. Наше главное достижение, что мы и общество научились объективно анализировать и отличать черное от белого", – сказал Иванишвили. Я уверен, что граждане сделают правильный выбор, добавил он. Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов — сакребуло. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдают более 80 наблюдателей 28 международных организаций и более 8000 наблюдателей 27 местных организаций. Выборы освещают до тысячи журналистов от 73 СМИ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Общество научилось отличать белое от черного и сделает правильный выбор, заявил почетный председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.
Иванишвили с семьей уже сделал свой выбор на местных выборах в органы местной власти.
"За 13 лет правления наша партия добилась впечатляющих результатов по всем направлениям. Наше главное достижение, что мы и общество научились объективно анализировать и отличать черное от белого", – сказал Иванишвили.
Я уверен, что граждане сделают правильный выбор, добавил он.
Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов — сакребуло.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.
За ходом выборов наблюдают более 80 наблюдателей 28 международных организаций и более 8000 наблюдателей 27 местных организаций.
Выборы освещают до тысячи журналистов от 73 СМИ.