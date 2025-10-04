https://sputnik-georgia.ru/20251004/oppozitsionnye-partii-osudili-popytku-shturma-administratsii-prezidenta-gruzii-295238419.html

Оппозиционные партии осудили попытку штурма администрации президента Грузии

Оппозиционные партии осудили попытку штурма администрации президента Грузии

Sputnik Грузия

Участники акции протеста в субботу вечером попытались ворваться в Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу" 04.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-04T20:14+0400

2025-10-04T20:14+0400

2025-10-04T20:59+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

выборы в местные органы власти в грузии

выборы

выборы в грузии в объективе sputnik

местные выборы

местные выборы

выборы мэра тбилиси

политика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259819033_0:217:3073:1945_1920x0_80_0_0_daae922b130cef2a0fb9c6e57d0a9d9e.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Попытка штурма администрации президента Грузии отвечает интересам только врагов грузинского государства и является дискредитацией мирного протеста, говорится в заявлении партии "Гахария за Грузию". Участники акции протеста в субботу вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. А вот в партии "Сильная Грузия – Лело" отметили, что смена власти должна происходить только путем выборов. "Насилие неприемлемо, от кого бы оно ни исходило. При этом полную ответственность за эскалацию процессов несет режим Иванишвили. Также мы осуждаем все попытки организаторов сегодняшнего процесса, которые дискредитируют общий народный мирный протест! Страна находится в глубоком политическом кризисе – общество расколото. Единственный правильный выход – немедленное назначение новых парламентских выборов!" – заявил Мамука Хазарадзе. Ранее от насилия отмежевалась и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. МВД Грузии до разгона распространило заявление, в котором указало, что текущая акция вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. В данный момент участники акции расположились на площади Свободы и прилегающих улицах к администрации президента. Территорию администрации, как и улицу, на которой она расположена, контролируют силы полиции, которые периодически задерживают приближающихся к ним протестующих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы в местные органы власти в грузии, выборы, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы, местные выборы, выборы мэра тбилиси, политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , мамука хазарадзе, тбилиси