Оппозиционные партии осудили попытку штурма администрации президента Грузии


04.10.2025
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Попытка штурма администрации президента Грузии отвечает интересам только врагов грузинского государства и является дискредитацией мирного протеста, говорится в заявлении партии "Гахария за Грузию". Участники акции протеста в субботу вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. А вот в партии "Сильная Грузия – Лело" отметили, что смена власти должна происходить только путем выборов. "Насилие неприемлемо, от кого бы оно ни исходило. При этом полную ответственность за эскалацию процессов несет режим Иванишвили. Также мы осуждаем все попытки организаторов сегодняшнего процесса, которые дискредитируют общий народный мирный протест! Страна находится в глубоком политическом кризисе – общество расколото. Единственный правильный выход – немедленное назначение новых парламентских выборов!" – заявил Мамука Хазарадзе. Ранее от насилия отмежевалась и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. МВД Грузии до разгона распространило заявление, в котором указало, что текущая акция вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях. В данный момент участники акции расположились на площади Свободы и прилегающих улицах к администрации президента. Территорию администрации, как и улицу, на которой она расположена, контролируют силы полиции, которые периодически задерживают приближающихся к ним протестующих.
20:14 04.10.2025 (обновлено: 20:59 04.10.2025)
Участники акции протеста в субботу вечером попытались ворваться в Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу"
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Попытка штурма администрации президента Грузии отвечает интересам только врагов грузинского государства и является дискредитацией мирного протеста, говорится в заявлении партии "Гахария за Грузию".
Участники акции протеста в субботу вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы.
"То, что сейчас происходит, является дискредитацией народного мирного протеста! Насилие неприемлемо! Призываем граждан Грузии не участвовать в радикальных и деструктивных провокациях! Перерастание этих событий в неуправляемые процессы отвечает только интересам врагов грузинского государства", – говорится в заявлении партии.
А вот в партии "Сильная Грузия – Лело" отметили, что смена власти должна происходить только путем выборов.
"Насилие неприемлемо, от кого бы оно ни исходило. При этом полную ответственность за эскалацию процессов несет режим Иванишвили. Также мы осуждаем все попытки организаторов сегодняшнего процесса, которые дискредитируют общий народный мирный протест! Страна находится в глубоком политическом кризисе – общество расколото. Единственный правильный выход – немедленное назначение новых парламентских выборов!" – заявил Мамука Хазарадзе.
Ранее от насилия отмежевалась и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
МВД Грузии до разгона распространило заявление, в котором указало, что текущая акция вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях.
В данный момент участники акции расположились на площади Свободы и прилегающих улицах к администрации президента. Территорию администрации, как и улицу, на которой она расположена, контролируют силы полиции, которые периодически задерживают приближающихся к ним протестующих.