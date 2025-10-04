https://sputnik-georgia.ru/20251004/oppozitsiya-dovolstvuetsya-rezultatami-svoey-radikalizatsii--predsedatel-parlamenta-gruzii-295213790.html

Оппозиция довольствуется результатами своей радикализации – председатель парламента Грузии

04.10.2025

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Оппозиция, которая пошла по пути радикализации, пожинает свои плоды, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В стране 4 октября проходят выборы в органы местной власти, в которых принимают участие 12 партий. Параллельно часть оппозиции, не участвующая в выборах, анонсировала масштабную акцию протеста и "мирное свержение власти". "Радикальная оппозиция должна винить во всем себя. После парламентских выборов в прошлом году они решили повернуться спиной к демократии, пойти по пути радикализации и экстремизма, как им было предписано извне. Теперь они пожинают плоды того, что сделали в прошлом году своей собственной радикализацией", – сказал Папуашвили. Оппозиция в Грузии Ведущие оппозиционные силы Грузии раскололись на два лагеря. Партии "Лело", "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию" участвуют в выборах в органы местного самоуправления, используя, по их словам, все легитимные рычаги давления на власть. В то же время политические движения "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от участия и стремятся добиться смещения правительства "Грузинской мечты" путем акций протеста. Их поддерживает часть гражданского общества, которая с конца ноября 2024 года участвует в протестном движении, требуя проведения досрочных парламентских выборов и освобождения своих сторонников из заключения. В правящей партии "Грузинская мечта" оба лагеря называют радикальной оппозицией, действующей против национальных интересов страны. По мнению представителей власти, оппозиция намерена "устроить в Грузии революцию" при поддержке отдельных иностранных сил, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state). В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

