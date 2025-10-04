https://sputnik-georgia.ru/20251004/oppozitsiya-katastroficheski-proigrala-vybory---ivanishvili-295242427.html

Оппозиция катастрофически проиграла выборы – Иванишвили

Оппозиция катастрофически проиграла выборы – Иванишвили

Sputnik Грузия

Жители страны выбирали мэров 64 городов и районов, а также депутатов местных городских собраний 04.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-04T21:31+0400

2025-10-04T21:31+0400

2025-10-04T22:05+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

выборы в местные органы власти в грузии

выборы

выборы в грузии в объективе sputnik

местные выборы

местные выборы

выборы мэра тбилиси

политика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295228080_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_6faaae86307fca5809410121c31f6457.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Оппозиция катастрофически проиграла выборы, и любой переворот исключен, заявил почетный председатель "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. "Грузинская мечта" получила поддержку 80,272% избирателей в Грузии. На местных выборах за нее проголосовали 662 078 избирателей по итогам подсчета 55,407% участков (1 696 из 3 061). "Они (оппозиция) катастрофически проиграли выборы и пытаются что-то сделать с улицы. Но, к счастью, и здесь снова мудрость грузинского народа. И посмотрите, сколько их. Как может 80 процентов поддерживать партию, а 10 тысяч человек – совершить переворот? Это немыслимо", – заявил Иванишвили. В Грузии прошли выборы в органы местной власти, и жители страны выбирали мэров 64 городов и районов, а также депутатов местных городских собраний.Выборы завершились в Тбилиси на фоне акции протеста, которая продолжается в эти минуты на проспекте Руставели. В МВД заявили, что акция вышла за рамки закона, протестующие нарушили границы президентского дворца и пошли на штурм. В ответ полиция применила водометы и другие средства против протестующих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы в местные органы власти в грузии, выборы, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы, местные выборы, выборы мэра тбилиси, политика, грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия