Правящая партия Грузии нацелена на победу – председатель парламента
Правящая партия Грузии нацелена на победу – председатель парламента
04.10.2025
2025-10-04T10:23+0400
2025-10-04T10:23+0400
2025-10-04T11:15+0400
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" планирует выиграть выборы мэров в первом же туре и получить большинство в городских собраниях, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Папуашвили уже проголосовал на своем избирательных участке и затем дал комментарий журналистам. "Мы планируем выиграть в первом же туре во всех 64 городах и получить большинство во всех сакребуло", – сказал Папуашвили. Также он обвинил членов оппозиционных партий в попытке фальсифицировать выборы. Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдают более 80 наблюдателей 28 международных организаций и более 8000 наблюдателей 27 местных организаций. Выборы освещают до тысячи журналистов от 73 СМИ.
2025
Новости
10:23 04.10.2025 (обновлено: 11:15 04.10.2025)
