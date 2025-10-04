https://sputnik-georgia.ru/20251004/pravyaschaya-partiya-gruzii-posle-pervykh-dannykh-tsik-zayavila-o-pobede-na-mestnykh-vyborakh-295241907.html
Правящая партия Грузии после первых данных ЦИК заявила о победе на местных выборах
Правящая партия Грузии после первых данных ЦИК заявила о победе на местных выборах
Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло 04.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" после публикации ЦИК первых итогов выборов в органы местного самоуправления в стране заявила, что победила во всех 64 муниципалитетах. По данным ЦИК, после обработки 55% бюллетеней правящая партия набирает более 80% по итогам выборов в органы местного самоуправления, а кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набирает более 71% голосов после подсчета более 73% бюллетеней. Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" после публикации ЦИК первых итогов выборов в органы местного самоуправления в стране заявила, что победила во всех 64 муниципалитетах.
По данным ЦИК, после обработки 55% бюллетеней правящая партия набирает более 80% по итогам выборов в органы местного самоуправления, а кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набирает более 71% голосов после подсчета более 73% бюллетеней.
"Грузинская мечта" победила в первом туре местных выборов во всех муниципалитетах без исключения", – говорится в заявлении партии, которое опубликовано в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок.
За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.