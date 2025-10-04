https://sputnik-georgia.ru/20251004/premer-gruzii-gruzinskaya-mechta-oderzhivaet-uverennuyu-pobedu-na-vyborakh-295234140.html

Премьер Грузии: "Грузинская мечта" одерживает уверенную победу на выборах

Премьер Грузии: "Грузинская мечта" одерживает уверенную победу на выборах

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 70% голосов избирателей во всех муниципалитетах и городах страны, что означает ее уверенную победу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу. Как отметил премьер, явка на выборах 2025 года соответствует активности 2014 и 2017 годов. Что касается акции протеста на проспекте Руставели, то, по словам премьера, оппозиция не смогла собрать достаточного количества людей. "Видно, что их очень мало. Это трагическая ситуация, которая сложилась в радикальной оппозиции, в коллективном "Национальном движении". Это обычная партийная акция, которая была анонсирована. Учитывая скудную поддержку, которой пользуется коллективное "Национальное движение", конечно, другого исхода и не ожидалось", – сказал Кобахидзе.Есть два теоретических сценария развития событий, заявил премьер.Премьер поблагодарил избирателей за активность. По его словам, правящая партия высоко ценит доверие народа и сделает все возможное, чтобы оправдать его. Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3 061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

