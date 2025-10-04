https://sputnik-georgia.ru/20251004/premer-ministr-gruzii-otsenil-shansy-gruzinskoy-mechty-pered-vyborami-295214103.html

Премьер-министр Грузии оценил шансы "Грузинской мечты" перед выборами

Премьер-министр Грузии оценил шансы "Грузинской мечты" перед выборами

У оппозиции нет надежды на победу, поэтому ее сторонники демотивированы, заявил Кобахидзе 04.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В правящей партии ожидают поддержки более 60% избирателей по Грузии на выборах в органы местной власти, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В стране 4 октября проходят выборы в органы местной власти, в которых принимают участие 12 партий. Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Для каждого города и района итоги подводятся по отдельности. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдают представители 28 международных организаций и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

