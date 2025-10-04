https://sputnik-georgia.ru/20251004/protestuyuschie-anonsirovali-shturm-dvortsa-prezidenta-gruzii-v-tbilisi-295234609.html
Протестующие анонсировали "штурм" дворца президента Грузии в Тбилиси
Протестующие анонсировали "штурм" дворца президента Грузии в Тбилиси
04.10.2025
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Участники акции протеста анонсировали штурм Дворца президента, расположенного в центре Тбилиси. Акция протеста на площади Свободы в эти минуты собрала тысячи человек, которые приняли декларацию о том, что власть принадлежит им, и потребовали ареста премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, главы СГБ Мамуки Мдинарадзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, депутата Теи Цулукиани и главы службы госохраны Анзора Чубинидзе. В данный момент Зоделава и активисты-мужчины пытаются прорваться в здание администрации президента. Спецназ начал использовать спецсредства против митингующих.МВД Грузии с утра призвало участников акции протеста соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полиции. В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений министерства внутренних дел мобилизованы в различных местах по всему Тбилиси, в том числе в здании городского собрания, рядом со сценой и на местах рядом с ней.
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Участники акции протеста анонсировали штурм Дворца президента, расположенного в центре Тбилиси.
Акция протеста на площади Свободы в эти минуты собрала тысячи человек, которые приняли декларацию о том, что власть принадлежит им, и потребовали ареста премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, главы СГБ Мамуки Мдинарадзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, депутата Теи Цулукиани и главы службы госохраны Анзора Чубинидзе.
"Мы собираемся получить ключи от дворца президента. Это будет первым шагом", – заявил один из членов организационного комитета, бывший Генпрокурор Муртаз Зоделава.
В данный момент Зоделава и активисты-мужчины пытаются прорваться в здание администрации президента. Спецназ начал использовать спецсредства против митингующих.
МВД Грузии с утра призвало участников акции протеста соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полиции.
"На каждый факт нарушения закона со стороны полиции последует соответствующая правовая реакция", – говорится в заявлении ведомства.
В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений министерства внутренних дел мобилизованы в различных местах по всему Тбилиси, в том числе в здании городского собрания, рядом со сценой и на местах рядом с ней.