Протестующие анонсировали "штурм" дворца президента Грузии в Тбилиси

Спецназ начал использовать спецсредства против митингующих, которые пытались ворваться во двор резиденции президента 04.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-04T19:08+0400

2025-10-04T19:08+0400

2025-10-04T19:20+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

новости

грузия

тбилиси

ираклий кобахидзе

мамука мдинарадзе

шалва папуашвили

сгб

михаил кавелашвили

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Участники акции протеста анонсировали штурм Дворца президента, расположенного в центре Тбилиси. Акция протеста на площади Свободы в эти минуты собрала тысячи человек, которые приняли декларацию о том, что власть принадлежит им, и потребовали ареста премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, главы СГБ Мамуки Мдинарадзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, депутата Теи Цулукиани и главы службы госохраны Анзора Чубинидзе. В данный момент Зоделава и активисты-мужчины пытаются прорваться в здание администрации президента. Спецназ начал использовать спецсредства против митингующих.МВД Грузии с утра призвало участников акции протеста соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полиции. В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений министерства внутренних дел мобилизованы в различных местах по всему Тбилиси, в том числе в здании городского собрания, рядом со сценой и на местах рядом с ней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

