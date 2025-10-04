https://sputnik-georgia.ru/20251004/pust-molyatsya-premer-ministr-gruzii-ob-uchastnikakh-aktsii-protesta-295243894.html

"Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста

"Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста

Кобахидзе также возложил ответственность на европейских политиков, в том числе на посла Евросоюза Грузии 04.10.2025

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Все применившие насилие на акции протеста получат жесткий ответ и пусть молятся, чтобы пострадавший полицейский выжил, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Все получат очень жесткий ответ. Что касается правоохранителей, то есть пострадавшие, в том числе один из пострадавших находится в довольно тяжелом состоянии. У него перелом, гематома, и я могу сказать одно: я думаю, что те люди, которые это сделали, должны молиться. Государство будет очень строгим по отношению к любому, кто поднимет руку на полицейского. Эта реакция не будет для них простой и легкой", — заявил Кобахидзе. Он также возложил ответственность на европейских политиков, в том числе на посла Евросоюза Грузии. "Вы знаете, что конкретные люди даже выразили прямую поддержку всему этому из-за границы, объявленной попытке свержения конституционного строя, в том числе выступил пресс-секретарь Евросоюза, который поддержал попытку свержения конституционного строя. Т. е. под таким заголовком была объявлена эта акция, и эту акцию поддержал официальный пресс-секретарь Евросоюза. На этом фоне особая ответственность лежит на том же после Евросоюза в Грузии", - сказал Кобахидзе. Участники акции протеста в субботу вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В организационный комитет акции протеста вошли общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе. Министерство внутренних дел Грузии по делу о попытке штурма здания администрации президента возбудило уголовное дело против участников и организаторов акций по факту попытки штурма здания администрации президента Грузии в Тбилиси сразу по нескольким статьям: что подразумевает нападение на полицейского, призыв к смене или свержению власти, повреждение вещи, организацию группового насилия или участия в нем, а также попытку штурма или блокирования стратегического объекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

