Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 2 мая
Выборы в местные органы власти в Грузии 2025
Выборы в органы местного самоуправления проходят 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них принимают участие 12 партий. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов - сакребуло.
https://sputnik-georgia.ru/20251004/tbilisi-v-ogne-spetsnaz-razgonyaet-protest-oppozitsii---foto-295240879.html
Тбилиси в огне: спецназ разгоняет протест оппозиции – фото
Тбилиси в огне: спецназ разгоняет протест оппозиции – фото
То, что начиналось как "мирный" протест, стремительно превратилось в уличную баталию в самом центре Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки "мирной акции"... 04.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-04T21:15+0400
2025-10-04T21:19+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295239467_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_684a09f507054f7b87193b9ba7f49cb1.jpg
Демонстранты попытались прорваться в здание президентской администрации Михаила Кавелашвили. Ответ властей не заставил себя ждать: водометы, слезоточивый газ и спецназ на улицах – столица погрузилась в клубы дыма и крики. МВД заявляет, что акция вышла за рамки закона, протестующие нарушили границы президентского дворца и пошли на штурм.
тбилиси
Новости
ru_GE
мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, грузия, тбилиси, михаил кавелашвили, выборы в местные органы власти в грузии, фото

Тбилиси в огне: спецназ разгоняет протест оппозиции – фото

21:15 04.10.2025 (обновлено: 21:19 04.10.2025)
Подписаться
То, что начиналось как "мирный" протест, стремительно превратилось в уличную баталию в самом центре Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки "мирной акции" протеста
Демонстранты попытались прорваться в здание президентской администрации Михаила Кавелашвили. Ответ властей не заставил себя ждать: водометы, слезоточивый газ и спецназ на улицах – столица погрузилась в клубы дыма и крики.
МВД заявляет, что акция вышла за рамки закона, протестующие нарушили границы президентского дворца и пошли на штурм.
Улица Атонели в Тбилиси охвачена хаосом.

Улица Атонели в Тбилиси охвачена хаосом.

Улица Атонели в Тбилиси охвачена хаосом. - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Stringer

Улица Атонели в Тбилиси охвачена хаосом.

© photo: Sputnik

Демонстранты пробили ограждение здания президентской администрации.

Демонстранты пробили ограждение здания президентской администрации. - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik

Демонстранты пробили ограждение здания президентской администрации.

© photo: Sputnik / Stringer

Толпа выкрикивает оскорбления в адрес спецназа, обстановка накалилась.

Толпа выкрикивает оскорбления в адрес спецназа, обстановка накалилась. - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Stringer

Толпа выкрикивает оскорбления в адрес спецназа, обстановка накалилась.

© photo: Sputnik / Stringer

Демонстранты бросают камни и различные предметы в сторону полицейских.

Демонстранты бросают камни и различные предметы в сторону полицейских. - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Stringer

Демонстранты бросают камни и различные предметы в сторону полицейских.

© photo: Sputnik / Stringer

Силовики вытеснили толпу из-под стен президентского дворца, применив слезоточивый газ и водометы.

Силовики вытеснили толпу из-под стен президентского дворца, применив слезоточивый газ и водометы. - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Stringer

Силовики вытеснили толпу из-под стен президентского дворца, применив слезоточивый газ и водометы.

© photo: Sputnik

Демонстранты начали хаотичное строительство баррикад.

Демонстранты начали хаотичное строительство баррикад. - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik

Демонстранты начали хаотичное строительство баррикад.

© photo: Sputnik

В ход идут стулья и мебель, вынесенные из уличных кафе поблизости.

В ход идут стулья и мебель, вынесенные из уличных кафе поблизости. - Sputnik Грузия
7/14
© photo: Sputnik

В ход идут стулья и мебель, вынесенные из уличных кафе поблизости.

© photo: Sputnik / Stringer

Полиция реагирует точечно: слезоточивый газ применяется повторно.

Полиция реагирует точечно: слезоточивый газ применяется повторно. - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Stringer

Полиция реагирует точечно: слезоточивый газ применяется повторно.

© photo: Sputnik

Силовики задерживают наиболее активных участников протестной акции.

Силовики задерживают наиболее активных участников протестной акции. - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik

Силовики задерживают наиболее активных участников протестной акции.

© photo: Sputnik

Протестующие временно отступают, но продолжают бросать предметы.

Протестующие временно отступают, но продолжают бросать предметы. - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik

Протестующие временно отступают, но продолжают бросать предметы.

© photo: Sputnik

Поджоги. Митинг оппозиции у администрации президента Грузии 4 октября 2025 года.

Поджоги. Митинг оппозиции у администрации президента Грузии 4 октября 2025 года. - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik

Поджоги. Митинг оппозиции у администрации президента Грузии 4 октября 2025 года.

© photo: Sputnik

Некоторые оппозиционные лидеры осуждают попытки штурма администрации.

Некоторые оппозиционные лидеры осуждают попытки штурма администрации. - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik

Некоторые оппозиционные лидеры осуждают попытки штурма администрации.

© photo: Sputnik

В частности, экс-президент Грузии осудила нападение на резиденцию президента.

В частности, экс-президент Грузии осудила нападение на резиденцию президента. - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik

В частности, экс-президент Грузии осудила нападение на резиденцию президента.

© photo: Sputnik

Обстановка остается напряженной – участники митинга не расходятся.

Обстановка остается напряженной – участники митинга не расходятся. - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik

Обстановка остается напряженной – участники митинга не расходятся.

