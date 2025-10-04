https://sputnik-georgia.ru/20251004/tbilisi-v-ogne-spetsnaz-razgonyaet-protest-oppozitsii---foto-295240879.html

Тбилиси в огне: спецназ разгоняет протест оппозиции – фото

То, что начиналось как "мирный" протест, стремительно превратилось в уличную баталию в самом центре Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки "мирной акции"... 04.10.2025, Sputnik Грузия

Демонстранты попытались прорваться в здание президентской администрации Михаила Кавелашвили. Ответ властей не заставил себя ждать: водометы, слезоточивый газ и спецназ на улицах – столица погрузилась в клубы дыма и крики. МВД заявляет, что акция вышла за рамки закона, протестующие нарушили границы президентского дворца и пошли на штурм.

