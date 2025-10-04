https://sputnik-georgia.ru/20251004/tbilisi-v-ogne-spetsnaz-razgonyaet-protest-oppozitsii---foto-295240879.html
Тбилиси в огне: спецназ разгоняет протест оппозиции – фото
Тбилиси в огне: спецназ разгоняет протест оппозиции – фото
То, что начиналось как "мирный" протест, стремительно превратилось в уличную баталию в самом центре Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки "мирной акции"... 04.10.2025, Sputnik Грузия
Демонстранты попытались прорваться в здание президентской администрации Михаила Кавелашвили. Ответ властей не заставил себя ждать: водометы, слезоточивый газ и спецназ на улицах – столица погрузилась в клубы дыма и крики. МВД заявляет, что акция вышла за рамки закона, протестующие нарушили границы президентского дворца и пошли на штурм.
То, что начиналось как "мирный" протест, стремительно превратилось в уличную баталию в самом центре Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки "мирной акции" протеста
Демонстранты попытались прорваться в здание президентской администрации Михаила Кавелашвили. Ответ властей не заставил себя ждать: водометы, слезоточивый газ и спецназ на улицах – столица погрузилась в клубы дыма и крики.
МВД заявляет, что акция вышла за рамки закона, протестующие нарушили границы президентского дворца и пошли на штурм.
Улица Атонели в Тбилиси охвачена хаосом.
Демонстранты пробили ограждение здания президентской администрации.
Толпа выкрикивает оскорбления в адрес спецназа, обстановка накалилась.
Демонстранты бросают камни и различные предметы в сторону полицейских.
Силовики вытеснили толпу из-под стен президентского дворца, применив слезоточивый газ и водометы.
Демонстранты начали хаотичное строительство баррикад.
В ход идут стулья и мебель, вынесенные из уличных кафе поблизости.
Полиция реагирует точечно: слезоточивый газ применяется повторно.
Силовики задерживают наиболее активных участников протестной акции.
Протестующие временно отступают, но продолжают бросать предметы.
Поджоги. Митинг оппозиции у администрации президента Грузии 4 октября 2025 года.
Некоторые оппозиционные лидеры осуждают попытки штурма администрации.
В частности, экс-президент Грузии осудила нападение на резиденцию президента.
Обстановка остается напряженной – участники митинга не расходятся.
