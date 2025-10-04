https://sputnik-georgia.ru/20251004/tragediya-v-tbilisi-obnaruzheny-tela-trekh-chlenov-semi-295227578.html

Трагедия в Тбилиси: обнаружены тела трех членов семьи

Трагедия в Тбилиси: обнаружены тела трех членов семьи

По информации СМИ, инцидент произошел в жилом комплексе "Арки"

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Тела трех человек, вероятно, членов одной семьи, были обнаружены на улице Навтлуги в районе Исани в Тбилиси, сообщил телеканал "Пирвели". По предварительным данным, причиной смерти стало падение с высокого этажа жилого дома. Среди погибших ребенок и двое взрослых. По информации СМИ, инцидент произошел в жилом комплексе "Арки". Телеканал "Формула" сообщает, что члены семьи упали с 22-го этажа. СМИ также приводят возраст погибшего ребенка – 12 лет. Отмечается, что жертвы – иностранцы, снимавшие квартиру в Тбилиси.МВД на данном этапе рассматривает версию самоубийства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

