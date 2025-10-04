https://sputnik-georgia.ru/20251004/tragediya-v-tbilisi-obnaruzheny-tela-trekh-chlenov-semi-295227578.html
Трагедия в Тбилиси: обнаружены тела трех членов семьи
Трагедия в Тбилиси: обнаружены тела трех членов семьи
Sputnik Грузия
По информации СМИ, инцидент произошел в жилом комплексе "Арки" 04.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-04T14:24+0400
2025-10-04T14:24+0400
2025-10-04T14:50+0400
происшествия
новости
грузия
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/02/280782655_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_67091c28f9aead61646ca15bdae9b9e4.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Тела трех человек, вероятно, членов одной семьи, были обнаружены на улице Навтлуги в районе Исани в Тбилиси, сообщил телеканал "Пирвели". По предварительным данным, причиной смерти стало падение с высокого этажа жилого дома. Среди погибших ребенок и двое взрослых. По информации СМИ, инцидент произошел в жилом комплексе "Арки". Телеканал "Формула" сообщает, что члены семьи упали с 22-го этажа. СМИ также приводят возраст погибшего ребенка – 12 лет. Отмечается, что жертвы – иностранцы, снимавшие квартиру в Тбилиси.МВД на данном этапе рассматривает версию самоубийства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/02/280782655_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c27901f8e06f849b55392876aaee256c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси
происшествия, новости, грузия, тбилиси
Трагедия в Тбилиси: обнаружены тела трех членов семьи
14:24 04.10.2025 (обновлено: 14:50 04.10.2025)
По информации СМИ, инцидент произошел в жилом комплексе "Арки"
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Тела трех человек, вероятно, членов одной семьи, были обнаружены на улице Навтлуги в районе Исани в Тбилиси, сообщил телеканал "Пирвели".
По предварительным данным, причиной смерти стало падение с высокого этажа жилого дома. Среди погибших ребенок и двое взрослых.
По информации СМИ, инцидент произошел в жилом комплексе "Арки". Телеканал "Формула" сообщает, что члены семьи упали с 22-го этажа.
СМИ также приводят возраст погибшего ребенка – 12 лет. Отмечается, что жертвы – иностранцы, снимавшие квартиру в Тбилиси.
МВД на данном этапе рассматривает версию самоубийства.