Центр Тбилиси парализован из-за акции протеста

Центр Тбилиси парализован из-за акции протеста

04.10.2025

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Протестующие полностью перекрыли автомобильное движение на центральном проспекте Тбилиси – Руставели и площади Свободы. Акция протеста, которую организаторы называют "мирным свержением власти" и "мирной революцией флагов", стартовала с марша студентов. В организационный комитет акции протеста вошли общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе. Предположительно, основные выступления на акции протеста планируются ближе к вечеру. Как заявляют организаторы, участникам представят некую декларацию о дальнейших действиях. МВД Грузии с утра призвало участников акции протеста соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полиции. "На каждый факт нарушения закона, со стороны полиции последует соответствующая правовая реакция", – говорится в заявлении ведомства. В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений министерства внутренних дел мобилизованы в различных местах по всему Тбилиси, в том числе в здании городского собрания, рядом сценой и на местах рядом с ней. Уже известно, что к акции протеста, помимо жителей столицы, присоединятся протестующие из регионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

