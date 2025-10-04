https://sputnik-georgia.ru/20251004/tsentr-tbilisi-paralizovan-iz-za-aktsii-protesta-295230560.html
Центр Тбилиси парализован из-за акции протеста
Как заявляют организаторы митинга, участникам представят некую декларацию о дальнейших действиях 04.10.2025
2025-10-04T16:39+0400
2025-10-04T16:39+0400
2025-10-04T17:40+0400
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Протестующие полностью перекрыли автомобильное движение на центральном проспекте Тбилиси – Руставели и площади Свободы. Акция протеста, которую организаторы называют "мирным свержением власти" и "мирной революцией флагов", стартовала с марша студентов. В организационный комитет акции протеста вошли общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе. Предположительно, основные выступления на акции протеста планируются ближе к вечеру. Как заявляют организаторы, участникам представят некую декларацию о дальнейших действиях. МВД Грузии с утра призвало участников акции протеста соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полиции. "На каждый факт нарушения закона, со стороны полиции последует соответствующая правовая реакция", – говорится в заявлении ведомства. В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений министерства внутренних дел мобилизованы в различных местах по всему Тбилиси, в том числе в здании городского собрания, рядом сценой и на местах рядом с ней. Уже известно, что к акции протеста, помимо жителей столицы, присоединятся протестующие из регионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
16:39 04.10.2025 (обновлено: 17:40 04.10.2025)
