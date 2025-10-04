Церковь всегда на стороне мира – Патриархия Грузии обратилась к гражданам в день выборов

https://sputnik-georgia.ru/20251004/tserkov-vsegda-na-storone-mira--patriarkhiya-gruzii-obratilas-k-grazhdanam-v-den-vyborov--295205207.html

Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло 04.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Церковь находится на стороне мира и не поддерживает радикальные призывы, которые могут привести к конфликту в день выборов, заявили в Патриархии Грузии. В стране 4 октября проходят выборы в органы местной власти, в которых принимают участие 12 партий, параллельно часть оппозиции, не участвующая в выборах, анонсировала масштабную акцию протеста и "мирное свержение власти". Патриархия также подчеркивает важность участия в выборах избирателей. "Выборы проводятся для того, чтобы народ выразил свою волю этим способом", – говорится в заявлении. Избиратели в субботу выбирают 64 мэра городов и районов и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

