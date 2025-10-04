https://sputnik-georgia.ru/20251004/u-oppozitsii-net-shansa-na-uspekh--premer-gruzii-otsenil-protest-v-tbilisi-295214942.html

У оппозиции нет шанса на успех – премьер Грузии оценил протест в Тбилиси

При условии, что поддержка "Грузинской мечты", согласно исследованиям, составляет 65%, осуществить революцию у оппозиции нет возможности, заявил Кобахидзе 04.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Даже в условиях максимальной мобилизации у протестующих не будет никаких шансов свергнуть власть, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Акция протеста, которую организаторы называют "мирным свержением власти" и "мирной революцией флагов", стартует в 15:00 по тбилисскому времени с марша студентов и завершится на центральном проспекте города – Руставели. "Даже в условиях максимальной мобилизации оппозиция сегодня будет представлена очень слабо, следовательно, у них нет никаких перспектив на успех", – сказал Кобахидзе. При этом премьер добавил: при условии, что поддержка "Грузинской мечты", согласно исследованиям, составляет 65%, осуществить революцию у оппозиции нет шансов. "Сегодня вы увидите, что около миллиона наших сограждан поддержат "Грузинскую мечту", и увидите, что гораздо меньше, в сто и двести раз меньше людей соберется сегодня на проспекте Руставели. Когда наш рейтинг составляет 65%, как может умный человек думать о свержении и организации революции?", – заявил Кобахидзе. По его словам, применит ли власть силу, будет зависеть только от протестующих. "Все будет зависеть от того, насколько умно поведет себя оппозиция: перейдут к насилию – получат ответ, не перейдут – все будет хорошо", – отметил Кобахидзе. Ранее МВД Грузии призвало участников запланированной на 4 октября акции протеста соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полиции. "На каждый факт нарушения закона, со стороны полиции последует соответствующая правовая реакция", – говорится в заявлении МВД. По данным ведомства, в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений министерства внутренних дел мобилизованы в различных местах по всему Тбилиси. Организаторами акции являются представители гражданских организаций и та часть партий, которая отказалась от участия в выборах в органы местной власти. Среди них "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Коалиция за перемены". Уже известно, что к акции протеста, помимо жителей столицы, присоединятся протестующие из регионов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

