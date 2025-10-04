https://sputnik-georgia.ru/20251004/uchastki-otkrylis-golosovanie-nachalos--tsik-gruzii-provel-pervyy-brifing-295205398.html

Голосование началось – ЦИК Грузии провел первый брифинг

Голосование началось – ЦИК Грузии провел первый брифинг

Sputnik Грузия

Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 130 348 граждан Грузии в возрасте от 18 лет 04.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-04T08:41+0400

2025-10-04T08:41+0400

2025-10-04T11:14+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

выборы

выборы в местные органы власти в грузии

выборы в грузии в объективе sputnik

местные выборы

местные выборы

выборы мэра тбилиси

грузия

политика

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295205677_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_43ceaea9998a25e4446d0e7920fa532a.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Все избирательные участки открылись вовремя, и началось голосование на выборах в органы местного самоуправления, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на первом брифинге. Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло."Избирательная администрация готова с соблюдением закона, прозрачно и на высоком профессиональном уровне осуществить администрирование выборов", – сказала Иоселиани. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдают более 80 наблюдателей 28 международных организаций и более 8000 наблюдателей 27 местных организаций. Выборы освещают до тысячи журналистов от 73 СМИ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы, выборы в местные органы власти в грузии, выборы в грузии в объективе sputnik, местные выборы, местные выборы, выборы мэра тбилиси, грузия, политика, новости