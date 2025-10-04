https://sputnik-georgia.ru/20251004/uchastki-otkrylis-golosovanie-nachalos--tsik-gruzii-provel-pervyy-brifing-295205398.html
Голосование началось – ЦИК Грузии провел первый брифинг
Sputnik Грузия
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 130 348 граждан Грузии в возрасте от 18 лет 04.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-04T08:41+0400
2025-10-04T08:41+0400
2025-10-04T11:14+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295205677_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_43ceaea9998a25e4446d0e7920fa532a.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Все избирательные участки открылись вовремя, и началось голосование на выборах в органы местного самоуправления, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на первом брифинге. Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло."Избирательная администрация готова с соблюдением закона, прозрачно и на высоком профессиональном уровне осуществить администрирование выборов", – сказала Иоселиани. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдают более 80 наблюдателей 28 международных организаций и более 8000 наблюдателей 27 местных организаций. Выборы освещают до тысячи журналистов от 73 СМИ.
08:41 04.10.2025 (обновлено: 11:14 04.10.2025)
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Все избирательные участки открылись вовремя, и началось голосование на выборах в органы местного самоуправления, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на первом брифинге.
Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
"Избирательная администрация готова с соблюдением закона, прозрачно и на высоком профессиональном уровне осуществить администрирование выборов", – сказала Иоселиани.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.
За ходом выборов наблюдают более 80 наблюдателей 28 международных организаций и более 8000 наблюдателей 27 местных организаций.
Выборы освещают до тысячи журналистов от 73 СМИ.