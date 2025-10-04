https://sputnik-georgia.ru/20251004/v-gruzii-otkrylis-izbiratelnye-uchastki-dlya-vyborov-v-mestnye-organy-vlasti-295203745.html

В Грузии открылись избирательные участки для выборов в местные органы власти

В Грузии открылись избирательные участки для выборов в местные органы власти

Sputnik Грузия

Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 130 348 граждан Грузии в возрасте от 18 лет 04.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-04T08:01+0400

2025-10-04T08:01+0400

2025-10-04T11:13+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

грузия

новости

политика

выборы в местные органы власти в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295205635_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_061145df49f60a22ebe65f01fc386f6c.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В 08:00 в субботу в Грузии открылся 3 061 избирательный участок для граждан страны, которые будут выбирать мэров и депутатов районных и городских собраний – сакребуло. На участке, где проголосовал корреспондент Sputnik Грузия, с утра была небольшая очередь. Сам процесс голосования проходит спокойно, на месте много наблюдателей. Рядом с избирательным участком дежурят полицейские, которые следят за порядком во время избирательного процесса. Процесс голосования продлится до 20:00, после чего избирательные комиссии начнут подсчет голосов. Первые результаты голосования будут опубликованы спустя 2-3 часа после закрытия участков. Итоговый брифинг в ЦИК запланирован на 22:00. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 130 348 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Сакребуло формируется из депутатов, избранных по пропорциональной системе – голосованием за партии, и по мажоритарной – прямым голосованием на местах. В выборах принимают участие 12 партий. Самый большой список партий, участвующих в выборах – 12 – в Тбилиси, самый короткий – в районе Ниноцминда, в котором всего три партии. В среднем в каждом из оставшихся районов в выборах принимают участие от 4 до 6 партий. Кроме того, ЦИК зарегистрировал 2 228 кандидатов в мажоритарные депутаты, из которых 160 баллотируется в Тбилиси. Из общего числа кандидатов основную часть представили партии, а 32 – инициативные группы. В выборах принимают участие, по последним данным, 2 231 кандидат в мажоритарные депутаты, 5 193 кандидата в депутаты по партийным спискам. Что касается кандидатов в мэры, то всего в выборах участвуют 112 кандидатов. В сакребуло окажутся партии, набравшие у себя в районе или городе не менее 4% голосов избирателей; также и мажоритарии, получившие не менее 40% голосов, при условии, что оппонент не набрал больше голосов. Мэрами станут кандидаты, за которых проголосует более половины избирателей, пришедших на выборы. Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов, будет назначен второй тур, куда пройдут два кандидата с наилучшими результатами. Как будут распределены места в сакребуло между преодолевшими избирательный барьер партиями, станет известно после того, как ЦИК подведет окончательные итоги выборов, рассмотрев все жалобы и дождавшись решения судов по жалобам наблюдателей, если таковые будут. За процессом следят наблюдатели 28 международных и 27 местных организаций. Процесс освещают 73 СМИ. Как проходит голосование При входе на избирательный участок представитель избирательной комиссии проверит, нет ли на большом пальце правой руки избирателя маркировки специальной жидкостью, которая видна только при ультрафиолетовом освещении. Если нет, значит избиратель еще не голосовал. Маркировку на палец избирателя нанесут непосредственно на избирательном участке. Избирателям раздадут три бюллетеня нового формата, на которых маркером надо будет закрасить весь кружок перед желаемым политическим субъектом в каждом из трех бюллетеней. После каждый бюллетень надо будет поместить в специальный конверт лицевой стороной вниз, и, придерживая его конвертом, чтобы никто не видел, в пользу кого был сделан выбор, поместить в считывающий аппарат. Голосовать при помощи новых технологий смогут 3 130 348 избирателей из 3 513 818. Для остальных избирателей процедура голосования осталась прежней. На полученном бюллетене старого образца надо будет, как и прежде, обвести номер желаемого избирательного субъекта, сложить этот бюллетень, положить в конверт и опустить в избирательную урну. По старинке пройдет голосование на избирательных участках в высокогорных районах Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, выборы в местные органы власти в грузии