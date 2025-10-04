https://sputnik-georgia.ru/20251004/v-gruzii-otkrylis-izbiratelnye-uchastki-dlya-vyborov-v-mestnye-organy-vlasti-295203745.html
В Грузии открылись избирательные участки для выборов в местные органы власти
В Грузии открылись избирательные участки для выборов в местные органы власти
Sputnik Грузия
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 130 348 граждан Грузии в возрасте от 18 лет 04.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-04T08:01+0400
2025-10-04T08:01+0400
2025-10-04T11:13+0400
выборы в местные органы власти в грузии 2025
грузия
новости
политика
выборы в местные органы власти в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295205635_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_061145df49f60a22ebe65f01fc386f6c.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В 08:00 в субботу в Грузии открылся 3 061 избирательный участок для граждан страны, которые будут выбирать мэров и депутатов районных и городских собраний – сакребуло. На участке, где проголосовал корреспондент Sputnik Грузия, с утра была небольшая очередь. Сам процесс голосования проходит спокойно, на месте много наблюдателей. Рядом с избирательным участком дежурят полицейские, которые следят за порядком во время избирательного процесса. Процесс голосования продлится до 20:00, после чего избирательные комиссии начнут подсчет голосов. Первые результаты голосования будут опубликованы спустя 2-3 часа после закрытия участков. Итоговый брифинг в ЦИК запланирован на 22:00. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 130 348 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Сакребуло формируется из депутатов, избранных по пропорциональной системе – голосованием за партии, и по мажоритарной – прямым голосованием на местах. В выборах принимают участие 12 партий. Самый большой список партий, участвующих в выборах – 12 – в Тбилиси, самый короткий – в районе Ниноцминда, в котором всего три партии. В среднем в каждом из оставшихся районов в выборах принимают участие от 4 до 6 партий. Кроме того, ЦИК зарегистрировал 2 228 кандидатов в мажоритарные депутаты, из которых 160 баллотируется в Тбилиси. Из общего числа кандидатов основную часть представили партии, а 32 – инициативные группы. В выборах принимают участие, по последним данным, 2 231 кандидат в мажоритарные депутаты, 5 193 кандидата в депутаты по партийным спискам. Что касается кандидатов в мэры, то всего в выборах участвуют 112 кандидатов. В сакребуло окажутся партии, набравшие у себя в районе или городе не менее 4% голосов избирателей; также и мажоритарии, получившие не менее 40% голосов, при условии, что оппонент не набрал больше голосов. Мэрами станут кандидаты, за которых проголосует более половины избирателей, пришедших на выборы. Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов, будет назначен второй тур, куда пройдут два кандидата с наилучшими результатами. Как будут распределены места в сакребуло между преодолевшими избирательный барьер партиями, станет известно после того, как ЦИК подведет окончательные итоги выборов, рассмотрев все жалобы и дождавшись решения судов по жалобам наблюдателей, если таковые будут. За процессом следят наблюдатели 28 международных и 27 местных организаций. Процесс освещают 73 СМИ. Как проходит голосование При входе на избирательный участок представитель избирательной комиссии проверит, нет ли на большом пальце правой руки избирателя маркировки специальной жидкостью, которая видна только при ультрафиолетовом освещении. Если нет, значит избиратель еще не голосовал. Маркировку на палец избирателя нанесут непосредственно на избирательном участке. Избирателям раздадут три бюллетеня нового формата, на которых маркером надо будет закрасить весь кружок перед желаемым политическим субъектом в каждом из трех бюллетеней. После каждый бюллетень надо будет поместить в специальный конверт лицевой стороной вниз, и, придерживая его конвертом, чтобы никто не видел, в пользу кого был сделан выбор, поместить в считывающий аппарат. Голосовать при помощи новых технологий смогут 3 130 348 избирателей из 3 513 818. Для остальных избирателей процедура голосования осталась прежней. На полученном бюллетене старого образца надо будет, как и прежде, обвести номер желаемого избирательного субъекта, сложить этот бюллетень, положить в конверт и опустить в избирательную урну. По старинке пройдет голосование на избирательных участках в высокогорных районах Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295205635_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ac86bc9b00090daf79d0615100257276.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, выборы в местные органы власти в грузии
грузия, новости, политика, выборы в местные органы власти в грузии
В Грузии открылись избирательные участки для выборов в местные органы власти
08:01 04.10.2025 (обновлено: 11:13 04.10.2025)
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 130 348 граждан Грузии в возрасте от 18 лет
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В 08:00 в субботу в Грузии открылся 3 061 избирательный участок для граждан страны, которые будут выбирать мэров и депутатов районных и городских собраний – сакребуло.
На участке, где проголосовал корреспондент Sputnik Грузия, с утра была небольшая очередь. Сам процесс голосования проходит спокойно, на месте много наблюдателей. Рядом с избирательным участком дежурят полицейские, которые следят за порядком во время избирательного процесса.
Процесс голосования продлится до 20:00, после чего избирательные комиссии начнут подсчет голосов. Первые результаты голосования будут опубликованы спустя 2-3 часа после закрытия участков. Итоговый брифинг в ЦИК запланирован на 22:00.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 130 348 граждан Грузии в возрасте от 18 лет.
Сакребуло формируется из депутатов, избранных по пропорциональной системе – голосованием за партии, и по мажоритарной – прямым голосованием на местах.
В выборах принимают участие 12 партий. Самый большой список партий, участвующих в выборах – 12 – в Тбилиси, самый короткий – в районе Ниноцминда, в котором всего три партии. В среднем в каждом из оставшихся районов в выборах принимают участие от 4 до 6 партий.
Кроме того, ЦИК зарегистрировал 2 228 кандидатов в мажоритарные депутаты, из которых 160 баллотируется в Тбилиси. Из общего числа кандидатов основную часть представили партии, а 32 – инициативные группы.
В выборах принимают участие, по последним данным, 2 231 кандидат в мажоритарные депутаты, 5 193 кандидата в депутаты по партийным спискам. Что касается кандидатов в мэры, то всего в выборах участвуют 112 кандидатов.
В сакребуло окажутся партии, набравшие у себя в районе или городе не менее 4% голосов избирателей; также и мажоритарии, получившие не менее 40% голосов, при условии, что оппонент не набрал больше голосов.
Мэрами станут кандидаты, за которых проголосует более половины избирателей, пришедших на выборы. Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов, будет назначен второй тур, куда пройдут два кандидата с наилучшими результатами.
Как будут распределены места в сакребуло между преодолевшими избирательный барьер партиями, станет известно после того, как ЦИК подведет окончательные итоги выборов, рассмотрев все жалобы и дождавшись решения судов по жалобам наблюдателей, если таковые будут.
За процессом следят наблюдатели 28 международных и 27 местных организаций. Процесс освещают 73 СМИ.
При входе на избирательный участок представитель избирательной комиссии проверит, нет ли на большом пальце правой руки избирателя маркировки специальной жидкостью, которая видна только при ультрафиолетовом освещении. Если нет, значит избиратель еще не голосовал.
Маркировку на палец избирателя нанесут непосредственно на избирательном участке.
Порядка 90% избирателей будут голосовать при помощи современных технологий. В аппарате верификации будут проверять удостоверяющий личность документ, а подводить итоги будет аппарат для подсчета голосов.
Избирателям раздадут три бюллетеня нового формата, на которых маркером надо будет закрасить весь кружок перед желаемым политическим субъектом в каждом из трех бюллетеней. После каждый бюллетень надо будет поместить в специальный конверт лицевой стороной вниз, и, придерживая его конвертом, чтобы никто не видел, в пользу кого был сделан выбор, поместить в считывающий аппарат.
Голосовать при помощи новых технологий смогут 3 130 348 избирателей из 3 513 818.
Для остальных избирателей процедура голосования осталась прежней. На полученном бюллетене старого образца надо будет, как и прежде, обвести номер желаемого избирательного субъекта, сложить этот бюллетень, положить в конверт и опустить в избирательную урну.
По старинке пройдет голосование на избирательных участках в высокогорных районах Грузии.