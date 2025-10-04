https://sputnik-georgia.ru/20251004/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-shturma-zdaniya-administratsii-prezidenta-gruzii---mvd-295242191.html
Возбуждено уголовное дело по факту штурма здания администрации президента Грузии – МВД
Возбуждено уголовное дело по факту штурма здания администрации президента Грузии – МВД
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту попытки штурма здания администрации президента Грузии в Тбилиси сразу по нескольким статьям, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.По словам замглавы МВД, в течение всего дня участники протеста имели возможность в спокойной обстановке выразить свой протест и продолжить акцию. По его словам, со стороны организаторов акции прозвучали призывы насильственного характера, организаторы повредили ограждения здания президентского дворца на улице Атонели и попытались проникнуть в помещение. По его заявлению, у пострадавших полицейских зафиксированы различные виды телесных повреждений, в том числе один из них находится в тяжелом состоянии. Замглавы Дарахвелидзе пообещал наказать всех причастных.Участники акции протеста в субботу вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы.В организационный комитет акции протеста вошли общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
21:31 04.10.2025 (обновлено: 22:01 04.10.2025)
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту попытки штурма здания администрации президента Грузии в Тбилиси сразу по нескольким статьям, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.
"В связи с противоправными действиями организаторов и участников акции возбуждено уголовное дело по статьям 317, 187, 222 и 225, что подразумевает нападение на полицейского, призыв к смене или свержению власти, повреждение вещи, организация группового насилия или участия в нем, а также попытка штурма или блокирования стратегического объекта", – заявил Дарахвелидзе.
По словам замглавы МВД, в течение всего дня участники протеста имели возможность в спокойной обстановке выразить свой протест и продолжить акцию.
"Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей к участникам акции, а также официальные заявления Министерства внутренних дел, члены акции не подчинились законным призывам правоохранителей. Акция вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях", – сказал Дарахвелидзе.
По его словам, со стороны организаторов акции прозвучали призывы насильственного характера, организаторы повредили ограждения здания президентского дворца на улице Атонели и попытались проникнуть в помещение.
"Были зафиксированы факты насилия. В результате противоправных действий, совершенных участниками протестной акции, в том числе попадания различных предметов, брошенных в адрес правоохранителей насильственными группами, по имеющейся на данном этапе информации, пострадали 14 сотрудников Министерства внутренних дел", – сказал Дарахвелидзе.
По его заявлению, у пострадавших полицейских зафиксированы различные виды телесных повреждений, в том числе один из них находится в тяжелом состоянии. Замглавы Дарахвелидзе пообещал наказать всех причастных.
Участники акции протеста в субботу вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы.
В организационный комитет акции протеста вошли общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе.