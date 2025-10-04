https://sputnik-georgia.ru/20251004/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-shturma-zdaniya-administratsii-prezidenta-gruzii---mvd-295242191.html

Возбуждено уголовное дело по факту штурма здания администрации президента Грузии – МВД

Возбуждено уголовное дело по факту штурма здания администрации президента Грузии – МВД

04.10.2025

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту попытки штурма здания администрации президента Грузии в Тбилиси сразу по нескольким статьям, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.По словам замглавы МВД, в течение всего дня участники протеста имели возможность в спокойной обстановке выразить свой протест и продолжить акцию. По его словам, со стороны организаторов акции прозвучали призывы насильственного характера, организаторы повредили ограждения здания президентского дворца на улице Атонели и попытались проникнуть в помещение. По его заявлению, у пострадавших полицейских зафиксированы различные виды телесных повреждений, в том числе один из них находится в тяжелом состоянии. Замглавы Дарахвелидзе пообещал наказать всех причастных.Участники акции протеста в субботу вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы.В организационный комитет акции протеста вошли общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

