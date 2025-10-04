https://sputnik-georgia.ru/20251004/vybory-v-gruzii-k-1000-progolosovali-275-948-izbirateley-295212743.html
Выборы в Грузии: явка избирателей к 10:00 составила 7,85 процента
Выборы в Грузии: явка избирателей к 10:00 составила 7,85 процента
04.10.2025
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Явка избирателей Грузии на местных выборах к 10:00 по тбилисскому времени составила 7,85% — проголосовали 275 948 человек, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдают представители 28 международных организаций и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Явка избирателей Грузии на местных выборах к 10:00 по тбилисскому времени составила 7,85% — проголосовали 275 948 человек, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.
За ходом выборов наблюдают представители 28 международных организаций и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.