Выборы в Грузии: явка избирателей к 12:00 составила 17,15 процента
Выборы в Грузии: явка избирателей к 12:00 составила 17,15 процента
Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло 04.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Явка избирателей Грузии на местных выборах к 12:00 по тбилисскому времени составила 17,15% – проголосовали 602 445 человек, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.
Выборы в Грузии: явка избирателей к 12:00 составила 17,15 процента
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Явка избирателей Грузии на местных выборах к 12:00 по тбилисскому времени составила 17,15% – проголосовали 602 445 человек, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.
За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.