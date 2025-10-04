https://sputnik-georgia.ru/20251004/yavka-izbirateley-na-munitsipalnykh-vyborakh-v-gruzii-k-1500-sostavila-2822-protsenta-295229733.html
Явка избирателей на муниципальных выборах в Грузии к 15:00 составила 28,22 процента
Явка избирателей на муниципальных выборах в Грузии к 15:00 составила 28,22 процента
04.10.2025
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Явка избирателей Грузии на местных выборах к 15:00 по тбилисскому времени составила 28,22% – проголосовал 991 651 человек, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Явка избирателей на муниципальных выборах в Грузии к 15:00 составила 28,22 процента
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Явка избирателей Грузии на местных выборах к 15:00 по тбилисскому времени составила 28,22% – проголосовал 991 651 человек, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.
За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.